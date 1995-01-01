Emplacements Mondiaux

Toutes les Régions ( 19 ) Europe ( 13 ) Amérique du Nord ( 5 ) Asie ( 1 )

Los Angeles CA , United States US1.LAX 🇺🇸

Emplacement stratégique de la côte ouest offrant une connectivité optimale pour les clients d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique.

14 disponibles

Secaucus NJ , United States US2.EWR 🇺🇸

Centre de données de la côte est au cœur du New Jersey, offrant une excellente connectivité aux principaux réseaux américains et européens.

10 disponibles

Miami FL , United States US3.MIA 🇺🇸

Emplacement premium du sud-est des États-Unis avec une excellente connectivité latino-américaine et un accès à faible latence.

16 disponibles

Chicago IL , United States US4.ORD 🇺🇸

Centre de données du centre des États-Unis offrant une connectivité équilibrée en Amérique du Nord avec une infrastructure réseau redondante.

10 disponibles

Seattle WA , United States US5.SEA 🇺🇸

Emplacement du nord-ouest du Pacifique avec une connectivité exceptionnelle vers l'Asie-Pacifique et une infrastructure d'énergie verte.

10 disponibles

Amsterdam , Netherlands EU1.AMS Twin DC 🇳🇱

Principal hub internet européen offrant une connectivité de classe mondiale et une diversité de réseau aux Pays-Bas.

16 disponibles

Sofia , Bulgaria EU2.SOF 🇧🇬

Emplacement rentable d'Europe de l'Est avec une excellente connectivité régionale et des prix compétitifs.

19 disponibles

Riga , Latvia EU3.RIX 🇱🇻

Centre de données balte offrant une infrastructure fiable et une excellente connectivité vers les marchés nordiques et d'Europe de l'Est.

13 disponibles

Prague , Czech Republic EU4.PRG 🇨🇿

Centre de données d'Europe centrale offrant un positionnement stratégique entre les marchés d'Europe occidentale et orientale.

16 disponibles

Gdansk , Poland EU5.GDN Twin DC 🇵🇱

Emplacement du nord de la Pologne avec des installations modernes et une excellente connectivité vers les régions scandinaves et baltes.

17 disponibles

Geneva , Switzerland EU6.GVA 🇨🇭

Centre de données suisse premium offrant les plus hauts standards de sécurité et de protection des données dans une juridiction neutre.

10 disponibles

Bucharest , Romania EU7.BUC 🇷🇴

Hub croissant d'Europe de l'Est avec une infrastructure moderne et des prix compétitifs pour les clients régionaux.

11 disponibles

Milano , Italy EU8.MXP 🇮🇹

Centre de données du sud de l'Europe dans la capitale économique de l'Italie, offrant une excellente connectivité méditerranéenne.

10 disponibles

Dusseldorf , Germany EU9.DUS 🇩🇪

Centre de données allemand premium avec des lois strictes sur la protection des données et des standards d'infrastructure de classe mondiale.

10 disponibles

Thessaloniki , Greece EU10.SKG 🇬🇷

Emplacement stratégique du sud-est de l'Europe offrant une connectivité de passerelle vers les Balkans et la Méditerranée orientale.

10 disponibles

Barcelona , Spain EU11.BCN 🇪🇸

Hub de centre de données méditerranéen avec une excellente connectivité vers le sud de l'Europe et l'Afrique du Nord.

9 disponibles

Kharkiv , Ukraine UA1.KHA 🇺🇦

Emplacement de l'est de l'Ukraine offrant des prix compétitifs et des solutions de connectivité régionale.

0 disponibles

Kyiv , Ukraine UA2.IEV 🇺🇦

Centre de données de la capitale ukrainienne offrant un hébergement rentable avec une infrastructure moderne.

13 disponibles

Singapore , Singapore SG1.SIN 🇸🇬

Hub premium d'Asie-Pacifique offrant une infrastructure et une connectivité de classe mondiale dans toute la région APAC.