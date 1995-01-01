Emplacements Mondiaux
20+ emplacements mondiaux
Los Angeles CA, United States
Emplacement stratégique de la côte ouest offrant une connectivité optimale pour les clients d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique.
Secaucus NJ, United States
Centre de données de la côte est au cœur du New Jersey, offrant une excellente connectivité aux principaux réseaux américains et européens.
Miami FL, United States
Emplacement premium du sud-est des États-Unis avec une excellente connectivité latino-américaine et un accès à faible latence.
Chicago IL, United States
Centre de données du centre des États-Unis offrant une connectivité équilibrée en Amérique du Nord avec une infrastructure réseau redondante.
Seattle WA, United States
Emplacement du nord-ouest du Pacifique avec une connectivité exceptionnelle vers l'Asie-Pacifique et une infrastructure d'énergie verte.
Amsterdam, Netherlands
Principal hub internet européen offrant une connectivité de classe mondiale et une diversité de réseau aux Pays-Bas.
Sofia, Bulgaria
Emplacement rentable d'Europe de l'Est avec une excellente connectivité régionale et des prix compétitifs.
Riga, Latvia
Centre de données balte offrant une infrastructure fiable et une excellente connectivité vers les marchés nordiques et d'Europe de l'Est.
Prague, Czech Republic
Centre de données d'Europe centrale offrant un positionnement stratégique entre les marchés d'Europe occidentale et orientale.
Gdansk, Poland
Emplacement du nord de la Pologne avec des installations modernes et une excellente connectivité vers les régions scandinaves et baltes.
Geneva, Switzerland
Centre de données suisse premium offrant les plus hauts standards de sécurité et de protection des données dans une juridiction neutre.
Bucharest, Romania
Hub croissant d'Europe de l'Est avec une infrastructure moderne et des prix compétitifs pour les clients régionaux.
Milano, Italy
Centre de données du sud de l'Europe dans la capitale économique de l'Italie, offrant une excellente connectivité méditerranéenne.
Dusseldorf, Germany
Centre de données allemand premium avec des lois strictes sur la protection des données et des standards d'infrastructure de classe mondiale.
Thessaloniki, Greece
Emplacement stratégique du sud-est de l'Europe offrant une connectivité de passerelle vers les Balkans et la Méditerranée orientale.
Barcelona, Spain
Hub de centre de données méditerranéen avec une excellente connectivité vers le sud de l'Europe et l'Afrique du Nord.
Kharkiv, Ukraine
Emplacement de l'est de l'Ukraine offrant des prix compétitifs et des solutions de connectivité régionale.
Kyiv, Ukraine
Centre de données de la capitale ukrainienne offrant un hébergement rentable avec une infrastructure moderne.
Singapore, Singapore
Hub premium d'Asie-Pacifique offrant une infrastructure et une connectivité de classe mondiale dans toute la région APAC.
Choisir le bon centre de données?
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La latence, le routage et les chemins réseau sont importants. Utilisez notre Looking Glass pour tester la connectivité depuis nos emplacements dans le monde entier et trouver la meilleure solution pour votre charge de travail. Si vous ne savez pas quoi chercher, nos ingénieurs seront heureux de vous aider.