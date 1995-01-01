Emplacements Mondiaux

20+ emplacements mondiaux

Los Angeles CA, United States

US1.LAX
🇺🇸

Emplacement stratégique de la côte ouest offrant une connectivité optimale pour les clients d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique.

14 disponibles

Secaucus NJ, United States

US2.EWR
🇺🇸

Centre de données de la côte est au cœur du New Jersey, offrant une excellente connectivité aux principaux réseaux américains et européens.

10 disponibles

Miami FL, United States

US3.MIA
🇺🇸

Emplacement premium du sud-est des États-Unis avec une excellente connectivité latino-américaine et un accès à faible latence.

16 disponibles

Chicago IL, United States

US4.ORD
🇺🇸

Centre de données du centre des États-Unis offrant une connectivité équilibrée en Amérique du Nord avec une infrastructure réseau redondante.

10 disponibles

Seattle WA, United States

US5.SEA
🇺🇸

Emplacement du nord-ouest du Pacifique avec une connectivité exceptionnelle vers l'Asie-Pacifique et une infrastructure d'énergie verte.

10 disponibles

Amsterdam, Netherlands

EU1.AMSTwin DC
🇳🇱

Principal hub internet européen offrant une connectivité de classe mondiale et une diversité de réseau aux Pays-Bas.

16 disponibles

Sofia, Bulgaria

EU2.SOF
🇧🇬

Emplacement rentable d'Europe de l'Est avec une excellente connectivité régionale et des prix compétitifs.

19 disponibles

Riga, Latvia

EU3.RIX
🇱🇻

Centre de données balte offrant une infrastructure fiable et une excellente connectivité vers les marchés nordiques et d'Europe de l'Est.

13 disponibles

Prague, Czech Republic

EU4.PRG
🇨🇿

Centre de données d'Europe centrale offrant un positionnement stratégique entre les marchés d'Europe occidentale et orientale.

16 disponibles

Gdansk, Poland

EU5.GDNTwin DC
🇵🇱

Emplacement du nord de la Pologne avec des installations modernes et une excellente connectivité vers les régions scandinaves et baltes.

17 disponibles

Geneva, Switzerland

EU6.GVA
🇨🇭

Centre de données suisse premium offrant les plus hauts standards de sécurité et de protection des données dans une juridiction neutre.

10 disponibles

Bucharest, Romania

EU7.BUC
🇷🇴

Hub croissant d'Europe de l'Est avec une infrastructure moderne et des prix compétitifs pour les clients régionaux.

11 disponibles

Milano, Italy

EU8.MXP
🇮🇹

Centre de données du sud de l'Europe dans la capitale économique de l'Italie, offrant une excellente connectivité méditerranéenne.

10 disponibles

Dusseldorf, Germany

EU9.DUS
🇩🇪

Centre de données allemand premium avec des lois strictes sur la protection des données et des standards d'infrastructure de classe mondiale.

10 disponibles

Thessaloniki, Greece

EU10.SKG
🇬🇷

Emplacement stratégique du sud-est de l'Europe offrant une connectivité de passerelle vers les Balkans et la Méditerranée orientale.

10 disponibles

Barcelona, Spain

EU11.BCN
🇪🇸

Hub de centre de données méditerranéen avec une excellente connectivité vers le sud de l'Europe et l'Afrique du Nord.

9 disponibles

Kharkiv, Ukraine

UA1.KHA
🇺🇦

Emplacement de l'est de l'Ukraine offrant des prix compétitifs et des solutions de connectivité régionale.

0 disponibles

Kyiv, Ukraine

UA2.IEV
🇺🇦

Centre de données de la capitale ukrainienne offrant un hébergement rentable avec une infrastructure moderne.

13 disponibles

Singapore, Singapore

SG1.SIN
🇸🇬

Hub premium d'Asie-Pacifique offrant une infrastructure et une connectivité de classe mondiale dans toute la région APAC.

7 disponibles

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La latence, le routage et les chemins réseau sont importants. Utilisez notre Looking Glass pour tester la connectivité depuis nos emplacements dans le monde entier et trouver la meilleure solution pour votre charge de travail. Si vous ne savez pas quoi chercher, nos ingénieurs seront heureux de vous aider.

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