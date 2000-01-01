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🇺🇸

Los Angeles CA, United States

US1.LAX

Emplacement stratégique de la côte ouest offrant une connectivité optimale pour les clients d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique.

Produits Disponibles

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€399.00/moSetup: €19.99
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€89.90/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Dual Xeon/256
2x Xeon Gold (40c/80t)256Gb ECC RAM2x2000SSD
€259.00/mo
Order

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