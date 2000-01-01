HD VDS

Serveurs virtuels économiques avec stockage HDD pour la sauvegarde et le stockage de données

Économique

Meilleur rapport qualité-prix

Stockage Important

Espace suffisant pour vos données

Fiable

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Emplacement
Plan
CPU
RAM
Stockage
Prix
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Commander
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Commander
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Commander
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GPopulaire
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Commander
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Commander
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GPopulaire
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Commander
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Commander
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Commander
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Commander
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Commander
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Commander
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Commander
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Commander
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Commander
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GPopulaire
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Commander
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Commander

Besoin de plus de performances?

HD VDS est conçu pour le stockage de sauvegardes - pas pour la vitesse.

Si votre charge de travail nécessite des E/S rapides, une faible latence ou des performances constantes, NVMe VDS est un meilleur choix. Pour un trafic élevé, un calcul intensif ou un contrôle matériel complet, les serveurs dédiés offrent une flexibilité maximale.

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