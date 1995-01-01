Support 24/7 par des Ingénieurs qui Gèrent Réellement des Serveurs

De Vraies Personnes. Un Vrai Support.
Il nous permet de suivre votre problème, de répondre plus rapidement et de conserver le contexte technique complet.
Le temps de résolution dépend de la complexité du problème et du temps de réponse du client.
De nombreuses questions courantes ont déjà reçu une réponse dans notre base de connaissances - rédigée par les mêmes ingénieurs qui traitent les tickets de support.Ouvrir la Base de Connaissances
Si vous avez oublié votre mot de passe, pas de souci - ça arrive. Rendez-vous sur la page de connexion à https://my.itldc.com et utilisez l'option de récupération de mot de passe. Entrez votre adresse e-mail ou votre nom d'utilisateur et nous vous enverrons des instructions pour retrouver l'accès.
Les options de paiement dépendent un peu de votre région, mais dans la plupart des cas, vous pouvez payer par cartes bancaires, PayPal, virements bancaires via SEPA ou SWIFT, ou cryptomonnaie. Vous verrez les options exactes disponibles lors du paiement.
Nous exploitons plus de 20 datacenters dans le monde, donc choisir le bon emplacement est vraiment important pour les performances et la latence. Vous pouvez trouver la liste complète dans la section Datacenters de notre site web. Si vous voulez approfondir, nos outils Looking Glass vous permettent de vérifier les chemins réseau et la latence avant de commander.
Par défaut, nos services ne sont pas gérés, ce qui signifie que vous avez le contrôle total. Nous nous occupons du matériel, du réseau, de la plateforme de virtualisation et du datacenter, tandis que la configuration et le dépannage des logiciels sont gérés par vous. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, des services de support additionnels sont disponibles - ouvrez simplement un ticket et nous discuterons des options.
Les délais de remplacement ? Cela dépend du datacenter, de votre SLA et des pièces de rechange disponibles sur site. La plupart des problèmes matériels sont résolus en quelques heures, mais les cas plus complexes peuvent prendre plus de temps. Si vous avez besoin de détails précis, notre équipe de support se fera un plaisir de clarifier ce qui s'applique à votre service.
Oui, quand c'est vraiment une urgence. Le support d'urgence s'applique aux problèmes d'infrastructure, de réseau ou de matériel qui affectent la disponibilité du service. Les mauvaises configurations logicielles et les problèmes au niveau de l'application ne rentrent généralement pas dans cette catégorie. Ouvrez un ticket et nous le prioriserons en fonction de l'impact.
Toutes les demandes de support passent par le portail client. Cela nous aide à garder tout suivi, priorisé et traité correctement. Nous ne fournissons pas de support par téléphone, et c'est tout à fait intentionnel.
Notre réseau et notre infrastructure sont surveillés 24/7. Les temps de réponse du support dépendent de votre type de service et de votre SLA, mais les problèmes d'infrastructure critiques sont traités à toute heure, de jour comme de nuit.
Pour l'exploration complète, rendez-vous sur notre Knowledgebase. La page Support est pour les réponses rapides, tandis que la Base de Connaissances est l'endroit où se trouve la vraie magie du mode d'emploi.
Des options de support géré sont disponibles - contactez-nous pour en discuter.
Les maintenances planifiées et les incidents sont toujours annoncés sur notre page d'état. Vérifiez l'état actuel du système et abonnez-vous aux mises à jour.Voir l'État du Service
Nos ingénieurs de support boivent du café, lisent des logs et résolvent de vrais problèmes - parfois à 3 heures du matin.
Si quelque chose se casse, nous le regardons déjà.