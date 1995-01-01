Centres de Données
🇪🇸
Barcelona, Spain
EU11.BCN
Hub de centre de données méditerranéen avec une excellente connectivité vers le sud de l'Europe et l'Afrique du Nord.
Produits Disponibles
Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 1GPopular
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 4GPopular
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
Xeon/64/NVMe
|Xeon Gold (10c/20t)
|64Gb ECC RAM
|2x960GB NVMe
€99.90/mo
|Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
LC/32/SSD
|Xeon D (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
|Order
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