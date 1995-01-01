Centres de Données
🇪🇸

Barcelona, Spain

EU11.BCN

Hub de centre de données méditerranéen avec une excellente connectivité vers le sud de l'Europe et l'Afrique du Nord.

Produits Disponibles

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 1GPopular
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 4GPopular
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
Xeon/64/NVMe
Xeon Gold (10c/20t)64Gb ECC RAM2x960GB NVMe
€99.90/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
LC/32/SSD
Xeon D (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Order

Choisir le bon centre de données?

Testez la connectivité avant de déployer.

La latence, le routage et les chemins réseau sont importants. Utilisez notre Looking Glass pour tester la connectivité depuis nos emplacements dans le monde entier et trouver la meilleure solution pour votre charge de travail. Si vous ne savez pas quoi chercher, nos ingénieurs seront heureux de vous aider.

Ouvrir Looking Glass Contacter Notre Équipe