Centres de Données
🇺🇸

Miami FL, United States

US3.MIA

Emplacement premium du sud-est des États-Unis avec une excellente connectivité latino-américaine et un accès à faible latence.

Produits Disponibles

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 2GPopular
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 64GPopular
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GPopular
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Order
US3.MIAMiami FL, United States
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
US3.MIAMiami FL, United States
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
US3.MIAMiami FL, United States
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Order
US3.MIAMiami FL, United States
LC Storage MIA20+TB
Xeon E3 or E5 (4c+)32Gb ECC RAM2x10TB HDD
€99.90/mo
Order

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