Serveurs Dédiés

Serveurs bare-metal avec contrôle matériel complet

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Emplacement
Plan
CPU
RAM
Stockage
Prix
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
LC Storage AMS20+TB
Xeon E3 or E5 (4c+)32Gb ECC RAM2x10+TB HDD
€99.90/mo
Commander
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
EU2.SOFSofia, Bulgaria
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
EU3.RIXRiga, Latvia
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
EU2.SOFSofia, Bulgaria
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x1000Gb SSD
€89.90/mo
Commander
EU2.SOFSofia, Bulgaria
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Commander
EU3.RIXRiga, Latvia
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Commander
EU4.PRGPrague, Czech Republic
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x1000Gb SSD
€89.90/mo
Commander
EU5.GDNGdansk, Poland
E3/32/SSD
Xeon E 2236+ (6c/12t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Commander
EU6.GVAGeneva, Switzerland
E3/32/SSD
Xeon E 2236+ (6c/12t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Commander
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Commander
EU2.SOFSofia, Bulgaria
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Commander
EU3.RIXRiga, Latvia
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500GB NVMe
€99.90/mo
Commander
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Xeon E/64GB/NVMePopulaire
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Commander
EU5.GDNGdansk, Poland
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Commander
EU6.GVAGeneva, Switzerland
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Commander
EU4.PRGPrague, Czech Republic
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
EU5.GDNGdansk, Poland
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
EU5.GDNGdansk, Poland
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
EU7.BUCBucharest, Romania
LC-E3/32/SSDPopulaire
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
EU7.BUCBucharest, Romania
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
EU7.BUCBucharest, Romania
E/64/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Commander
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2TB SSD
€349.00/moSetup: €19.99
Commander
EU5.GDNGdansk, Poland
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Commander
EU6.GVAGeneva, Switzerland
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2TB SSD
€349.00/moSetup: €19.99
Commander
EU2.SOFSofia, Bulgaria
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Commander
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Xeon E3-32 HDD 2x12TB
Xeon E3 or E5 (4c+)32Gb ECC RAM2x10TB HDD
€99.90/mo
Commander
EU3.RIXRiga, Latvia
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2000SSD
€349.00/moSetup: €19.99
Commander
EU3.RIXRiga, Latvia
E5/64GB/SSD
Xeon E5-1650v464Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€159.90/mo
Commander
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Gold/256/NVMe
Xeon Gold (40c/80t)256Gb ECC RAM2x2TB NVMe
€259.00/mo
Commander
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Gold/256/NVMe
Xeon Gold (40c/80t)256Gb ECC RAM2x2TB NVMe
€259.00/mo
Commander
EU2.SOFSofia, Bulgaria
LC Storage SOF20+TB
Xeon E3 or E5 (4c+)32Gb ECC RAM2x10TB HDD
€99.90/mo
Commander
EU8.MXPMilano, Italy
E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Commander
EU8.MXPMilano, Italy
Gold/64GB/NVMePopulaire
Xeon Gold (10c/20t)64Gb ECC RAM2x1000GB NVMe
€99.90/mo
Commander
EU8.MXPMilano, Italy
Dual Xeon/512
Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Commander
EU9.DUSDusseldorf, Germany
LC-E3/32/SSDPopulaire
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x1000Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
EU9.DUSDusseldorf, Germany
Gold/64GB/NVMe
Xeon Gold (6c/12t)64Gb ECC RAM2x1000GB NVMe
€99.90/mo
Commander
EU9.DUSDusseldorf, Germany
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Commander
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Commander
EU2.SOFSofia, Bulgaria
Gold/256/NVMe
Xeon Gold (20c/40t)256Gb ECC RAM2x2TB NVMe
€259.00/mo
Commander
EU3.RIXRiga, Latvia
Gold/256/NVMe
Xeon Gold (20c/40t)256Gb ECC RAM2x2000GB NVMe
€259.00/mo
Commander
EU2.SOFSofia, Bulgaria
AMD/128/NVMe
AMD EPYC/Ryzen series128GB DDR5 RAM2x2000GB NVMe
€159.00/mo
Commander
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMD/128/NVMe
AMD EPYC/Ryzen series128GB DDR5 RAM2x2000GB NVMe
€159.00/mo
Commander
EU7.BUCBucharest, Romania
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Commander
EU10.SKGThessaloniki, Greece
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Commander
EU10.SKGThessaloniki, Greece
LC/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Commander
EU10.SKGThessaloniki, Greece
Gold/64/NVMe
Xeon Gold (6c/12t)64Gb ECC RAM2x960GB NVMe
€99.90/mo
Commander
EU11.BCNBarcelona, Spain
Xeon/64/NVMe
Xeon Gold (10c/20t)64Gb ECC RAM2x960GB NVMe
€99.90/mo
Commander
EU11.BCNBarcelona, Spain
LC/32/SSD
Xeon D (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Commander
EU5.GDNGdansk, Poland
AMD/128/NVMe
AMD EPYC/Ryzen series128GB DDR5 RAM2x2000GB NVMe
€159.00/mo
Commander
UA2.IEVKyiv, Ukraine
Gold/256/SSD
Xeon Gold (20c/40t)256Gb ECC RAM2x2000GB NVMe
€259.00/mo
Commander
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E/64/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.00/mo
Commander
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E5/128/SSD
Xeon E5-2680Rv4128Gb ECC RAM2x2000GB SSD
€129.00/mo
Commander
UA2.IEVKyiv, Ukraine
AMD/256/SSD
AMD EPYC 7551+256Gb ECC RAM2x4000GB SSD
€239.00/mo
Commander
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
US1.LAXLos Angeles CA, United States
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Commander
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Commander
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Xeon E/64GB/NVMePopulaire
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Commander
US3.MIAMiami FL, United States
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Commander
US3.MIAMiami FL, United States
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
US3.MIAMiami FL, United States
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
US2.EWRSecaucus NJ, United States
LC-E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Commander
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/HDD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €10.00
Commander
US5.SEASeattle WA, United States
E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Commander
US5.SEASeattle WA, United States
E5/32/HDD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Commander
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€399.00/moSetup: €19.99
Commander
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Dual Xeon/512Populaire
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2TB SSD
€319.00/moSetup: €19.99
Commander
US1.LAXLos Angeles CA, United States
E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€89.90/mo
Commander
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Dual Xeon/256
2x Xeon Gold (40c/80t)256Gb ECC RAM2x2000SSD
€259.00/mo
Commander
US5.SEASeattle WA, United States
LC E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
US4.ORDChicago IL, United States
LC D/32/SSD
Xeon D (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000GB SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Commander
US3.MIAMiami FL, United States
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Commander
US3.MIAMiami FL, United States
LC Storage MIA20+TB
Xeon E3 or E5 (4c+)32Gb ECC RAM2x10TB HDD
€99.90/mo
Commander

Vous préférez quelque chose de plus flexible?

Tous les projets n'ont pas besoin de bare metal.

Les serveurs virtuels sont plus faciles à mettre à l'échelle et plus rapides à déployer. Choisissez NVMe VDS pour les charges de travail critiques ou HD VDS pour un stockage et des sauvegardes rentables.

Voir NVMe VDS Voir les Plans HD VDS