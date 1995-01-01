Centres de Données
🇮🇹
Milano, Italy
EU8.MXP
Centre de données du sud de l'Europe dans la capitale économique de l'Italie, offrant une excellente connectivité méditerranéenne.
Produits Disponibles
Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 64GPopular
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
E5/32/SSD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
Gold/64GB/NVMePopular
|Xeon Gold (10c/20t)
|64Gb ECC RAM
|2x1000GB NVMe
€99.90/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
Dual Xeon/512
|Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
|Order
Choisir le bon centre de données?
Testez la connectivité avant de déployer.
La latence, le routage et les chemins réseau sont importants. Utilisez notre Looking Glass pour tester la connectivité depuis nos emplacements dans le monde entier et trouver la meilleure solution pour votre charge de travail. Si vous ne savez pas quoi chercher, nos ingénieurs seront heureux de vous aider.