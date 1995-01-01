Centres de Données
🇮🇹

Milano, Italy

EU8.MXP

Centre de données du sud de l'Europe dans la capitale économique de l'Italie, offrant une excellente connectivité méditerranéenne.

Produits Disponibles

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 64GPopular
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU8.MXPMilano, Italy
E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Order
EU8.MXPMilano, Italy
Gold/64GB/NVMePopular
Xeon Gold (10c/20t)64Gb ECC RAM2x1000GB NVMe
€99.90/mo
Order
EU8.MXPMilano, Italy
Dual Xeon/512
Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Order

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