Centres de Données
🇬🇷

Thessaloniki, Greece

EU10.SKG

Emplacement stratégique du sud-est de l'Europe offrant une connectivité de passerelle vers les Balkans et la Méditerranée orientale.

Produits Disponibles

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
SKG NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
LC/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Order
EU10.SKGThessaloniki, Greece
Gold/64/NVMe
Xeon Gold (6c/12t)64Gb ECC RAM2x960GB NVMe
€99.90/mo
Order

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