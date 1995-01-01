Revente avec ITLDC

Qu'est-ce que la Revente?

La revente signifie offrir les services ITLDC sous votre propre marque ou dans le cadre de vos produits. Ce modèle est conçu pour les entreprises réelles - pas seulement les grandes sociétés d'hébergement.

Vos clients vous voient comme le fournisseur de services - tandis que l'infrastructure, les emplacements mondiaux et le soutien technique sont fournis par ITLDC.