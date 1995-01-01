Offrez notre infrastructure sous votre marque. Simple à démarrer, flexible à l'échelle.
La revente signifie offrir les services ITLDC sous votre propre marque ou dans le cadre de vos produits. Ce modèle est conçu pour les entreprises réelles - pas seulement les grandes sociétés d'hébergement.
Vos clients vous voient comme le fournisseur de services - tandis que l'infrastructure, les emplacements mondiaux et le soutien technique sont fournis par ITLDC.
Pas d'investissement matériel, pas de contrats de datacenter. Commencez à revendre immédiatement.
Grandissez progressivement avec votre base de clients. Pas de planification de capacité à l'avance.
Accédez aux datacenters du monde entier sans construire votre propre infrastructure.
Si votre produit nécessite du calcul, du stockage ou une présence réseau - la revente s'adapte naturellement.
La revente avec ITLDC est intentionnellement ouverte et flexible.
Pour les problèmes complexes d'infrastructure, de réseau ou de plateforme - notre équipe d'ingénieurs est toujours là pour vous aider.
Vos principaux investissements sont:
Expertise • Acquisition de Clients • Processus de Support
C'est exactement là que la valeur commerciale réelle est créée.
Si vous vendez des services aux utilisateurs finaux, vous êtes responsable de vos clients.
Structure de remise transparente basée sur votre chiffre d'affaires sur 12 mois
|Chiffre d'Affaires 12 Mois
|Remise
|up to €500
|8.5%
|€500 - €5,000
|10%
|€5,000 - €10,000
|12.5%
|€10,000 - €25,000
|15%
|€25,000 - €50,000
|17.5%
|€50,000+
|20%
La mise à niveau de votre niveau est simple. Par exemple: Si vous ajoutez 500 € à votre solde, vous êtes immédiatement éligible à la remise de 10%, même si vous n'exécutez que quelques machines virtuelles.
Pas d'attente. Pas de délais artificiels. Juste une utilisation réelle.
La revente avec ITLDC concerne la rapidité de mise sur le marché, les coûts prévisibles, la portée mondiale et se concentrer sur vos clients au lieu du matériel.
Si vous connaissez votre public et pouvez apporter de la valeur - la partie infrastructure est déjà résolue.