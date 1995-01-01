Revente avec ITLDC

Offrez notre infrastructure sous votre marque. Simple à démarrer, flexible à l'échelle.

Qu'est-ce que la Revente?

La revente signifie offrir les services ITLDC sous votre propre marque ou dans le cadre de vos produits. Ce modèle est conçu pour les entreprises réelles - pas seulement les grandes sociétés d'hébergement.

Vos clients vous voient comme le fournisseur de services - tandis que l'infrastructure, les emplacements mondiaux et le soutien technique sont fournis par ITLDC.

Simple à Démarrer

Pas d'investissement matériel, pas de contrats de datacenter. Commencez à revendre immédiatement.

Flexible à l'Échelle

Grandissez progressivement avec votre base de clients. Pas de planification de capacité à l'avance.

Portée Mondiale

Accédez aux datacenters du monde entier sans construire votre propre infrastructure.

Pour Qui est la Revente?

Fournisseurs d'Hébergement

  • Expansion vers de nouveaux emplacements géographiques
  • Ajouter de nouvelles gammes de produits sans acheter de matériel
  • Tester la demande avant de construire l'infrastructure

Intégrateurs de Logiciels & SaaS

  • Regrouper avec une infrastructure cloud prête à l'emploi
  • Serveurs dédiés pour des clients spécifiques
  • Déploiements clé en main au lieu de DIY

Fournisseurs de Services Internet

  • Points de présence dans différentes régions
  • Infrastructure backend pour services à valeur ajoutée
  • Ressources en amont fiables sans CAPEX

Développeurs Réseau & Sécurité

  • Solutions VPN personnelles ou d'entreprise
  • Appliances réseau en tant que services hébergés
  • Logiciels préinstallés sur serveurs

Si votre produit nécessite du calcul, du stockage ou une présence réseau - la revente s'adapte naturellement.

Qui Peut Devenir Revendeur?

La revente avec ITLDC est intentionnellement ouverte et flexible.

Particuliers
Entrepreneurs Individuels
Entreprises

Ce que vous devriez pouvoir faire:

  • Accepter les paiements de vos clients
  • Commander et gérer les services via votre système ou des plateformes comme BILLmanager
  • Fournir un support technique de base à vos utilisateurs

Pour les problèmes complexes d'infrastructure, de réseau ou de plateforme - notre équipe d'ingénieurs est toujours là pour vous aider.

Pourquoi la Revente est Rentable

Vous n'avez PAS besoin

  • D'acheter des plateformes serveur
  • D'acheter des blocs d'adresses IP
  • D'investir des centaines de milliers dans le matériel
  • De traiter avec des contrats de datacenter et la logistique

Vous POUVEZ

  • Commencer immédiatement sans investissement matériel
  • Évoluer progressivement avec des coûts prévisibles
  • Entrer dans de nouvelles régions avec un risque minimal
  • Ajouter rapidement de nouveaux produits
  • Se concentrer sur les clients, pas sur l'infrastructure
  • Portée mondiale dès le premier jour

Vos principaux investissements sont:

Expertise • Acquisition de Clients • Processus de Support

C'est exactement là que la valeur commerciale réelle est créée.

Conformité et Responsabilité

La revente signifie également la responsabilité

Si vous vendez des services aux utilisateurs finaux, vous êtes responsable de vos clients.

Vos responsabilités:

  • Conformité aux ToS et AUP
  • Traitement des plaintes d'abus
  • Processus KYC de base le cas échéant
  • Prévenir et réagir à la mauvaise utilisation

Nous vous aidons avec:

  • Meilleures pratiques pour la gestion des abus
  • Conseils sur les workflows KYC
  • Chemins d'escalade pour les cas complexes

Remises Revendeurs

Structure de remise transparente basée sur votre chiffre d'affaires sur 12 mois

Chiffre d'Affaires 12 Mois Remise
up to €500 8.5%
€500 - €5,000 10%
€5,000 - €10,000 12.5%
€10,000 - €25,000 15%
€25,000 - €50,000 17.5%
€50,000+ 20%

Comment ça marche:

La mise à niveau de votre niveau est simple. Par exemple: Si vous ajoutez 500 € à votre solde, vous êtes immédiatement éligible à la remise de 10%, même si vous n'exécutez que quelques machines virtuelles.

Pas d'attente. Pas de délais artificiels. Juste une utilisation réelle.

En Bref

La revente avec ITLDC concerne la rapidité de mise sur le marché, les coûts prévisibles, la portée mondiale et se concentrer sur vos clients au lieu du matériel.

Si vous connaissez votre public et pouvez apporter de la valeur - la partie infrastructure est déjà résolue.

Commencer la Revente