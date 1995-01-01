Protection DDoS

Maintenez votre infrastructure en ligne et protégée contre les attaques par déni de service distribué.
Une attaque DDoS (Déni de Service Distribué) submerge un service avec de grandes quantités de trafic provenant de nombreuses sources à la fois.
L'objectif est d'épuiser les ressources réseau, serveur ou applicatives et de rendre le service indisponible pour les utilisateurs légitimes.
Même les attaques courtes peuvent avoir des conséquences durables, en particulier pour les services orientés client ou sensibles au temps.
Dans les environnements virtualisés, les attaques contre un service peuvent affecter d'autres services sur une infrastructure partagée.
Pour les entreprises, les attaques DDoS signifient temps d'arrêt, perte de revenus, intégrations rompues et réputation endommagée - même si l'attaque ne dure que quelques minutes.
La disponibilité est critique - les attaques DDoS ciblent exactement cela.
Inondent le réseau avec des volumes de trafic massifs pour saturer la bande passante.
Exploitent les protocoles réseau et de transport pour épuiser les ressources du serveur ou du pare-feu.
Ciblent directement les applications en utilisant des requêtes HTTP, des appels API ou des requêtes coûteuses qui semblent légitimes mais surchargent la logique.
Approche de protection à deux niveaux: sécurité de base pour tous, protection renforcée pour les services critiques.
Activée par défaut pour tous les services et tous les emplacements.
Comprend le filtrage au niveau réseau et l'atténuation automatique.
Ne comprend pas le nettoyage du trafic ou le filtrage au niveau application.
Disponible dans des centres de données sélectionnés.
Peut inclure le nettoyage du trafic, le filtrage avancé, DPI et des profils d'atténuation personnalisés.
La protection est adaptée par projet et budget.
La protection de base maintient le réseau en bonne santé.
La protection avancée maintient les services critiques en ligne sous des attaques ciblées.