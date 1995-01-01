Protection DDoS

Maintenez votre infrastructure en ligne et protégée contre les attaques par déni de service distribué.

Qu'est-ce qu'une Attaque DDoS?

Une attaque DDoS (Déni de Service Distribué) submerge un service avec de grandes quantités de trafic provenant de nombreuses sources à la fois.

L'objectif est d'épuiser les ressources réseau, serveur ou applicatives et de rendre le service indisponible pour les utilisateurs légitimes.

Même les attaques courtes peuvent avoir des conséquences durables, en particulier pour les services orientés client ou sensibles au temps.

Dans les environnements virtualisés, les attaques contre un service peuvent affecter d'autres services sur une infrastructure partagée.

Pourquoi le DDoS est Dangereux

Pour les entreprises, les attaques DDoS signifient temps d'arrêt, perte de revenus, intégrations rompues et réputation endommagée - même si l'attaque ne dure que quelques minutes.

  • Les services deviennent lents ou inaccessibles
  • Le trafic légitime est bloqué par le trafic d'attaque
  • Les ressources d'infrastructure sont épuisées
  • L'impact opérationnel et financier augmente rapidement

La disponibilité est critique - les attaques DDoS ciblent exactement cela.

Types d'Attaques DDoS

Attaques Volumétriques

Inondent le réseau avec des volumes de trafic massifs pour saturer la bande passante.

Attaques au Niveau Protocole

Exploitent les protocoles réseau et de transport pour épuiser les ressources du serveur ou du pare-feu.

Attaques au Niveau Application

Ciblent directement les applications en utilisant des requêtes HTTP, des appels API ou des requêtes coûteuses qui semblent légitimes mais surchargent la logique.

Notre Protection DDoS

Approche de protection à deux niveaux: sécurité de base pour tous, protection renforcée pour les services critiques.

Protection Standard

Incluse

Activée par défaut pour tous les services et tous les emplacements.

Conçue pour:

  • Maintenir l'ensemble du réseau stable
  • Protéger l'infrastructure partagée
  • Atténuer les attaques volumétriques et de niveau protocole courantes

Comprend le filtrage au niveau réseau et l'atténuation automatique.

Ne comprend pas le nettoyage du trafic ou le filtrage au niveau application.

Protection Avancée

Sur Demande

Disponible dans des centres de données sélectionnés.

Conçue pour:

  • Projets critiques ou à grande échelle
  • Services publics avec risque accru
  • Infrastructure sensible ou réglementée

Peut inclure le nettoyage du trafic, le filtrage avancé, DPI et des profils d'atténuation personnalisés.

La protection est adaptée par projet et budget.

Contactez-Nous pour la Protection Avancée

Point Clé

La protection de base maintient le réseau en bonne santé.

La protection avancée maintient les services critiques en ligne sous des attaques ciblées.

Discutez de Vos Besoins de Protection