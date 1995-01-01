Protection DDoS

Qu'est-ce qu'une Attaque DDoS?

Une attaque DDoS (Déni de Service Distribué) submerge un service avec de grandes quantités de trafic provenant de nombreuses sources à la fois.

L'objectif est d'épuiser les ressources réseau, serveur ou applicatives et de rendre le service indisponible pour les utilisateurs légitimes.

Même les attaques courtes peuvent avoir des conséquences durables, en particulier pour les services orientés client ou sensibles au temps.