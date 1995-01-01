Contactez-Nous

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  • Signalements d'Abus : Lors de la soumission d'un signalement d'abus, nous ne garantissons pas de réponse directe à la partie signalante. Cependant, tous les signalements d'abus sont examinés et traités par notre équipe.
  • Transfert des Signalements : Par défaut, un signalement d'abus peut être transféré au propriétaire du service pour enquête et remédiation.
  • Informations Requises : Veuillez vous assurer d'inclure l'adresse IP liée à l'activité signalée ainsi que la date et l'heure auxquelles l'activité a été observée. Le nom de domaine seul n'est pas suffisant - ITLDC ne fournit pas de services basés sur des noms de domaine, et dans de nombreux cas, nous ne pouvons pas identifier de manière fiable un service en utilisant uniquement un domaine.
  • Demandes des Forces de l'Ordre : Les demandes des forces de l'ordre, citations à comparaître, mandats et autres demandes légales officielles doivent suivre notre procédure dédiée. Veuillez consulter notre page Demandes des Forces de l'Ordre.