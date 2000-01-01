Centres de Données
🇵🇱

Gdansk, Poland

EU5.GDN

Emplacement du nord de la Pologne avec des installations modernes et une excellente connectivité vers les régions scandinaves et baltes.

Produits Disponibles

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
E3/32/SSD
Xeon E 2236+ (6c/12t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Order
EU5.GDNGdansk, Poland
AMD/128/NVMe
AMD EPYC/Ryzen series128GB DDR5 RAM2x2000GB NVMe
€159.00/mo
Order

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