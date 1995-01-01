Centres de Données
🇨🇭

Geneva, Switzerland

EU6.GVA

Centre de données suisse premium offrant les plus hauts standards de sécurité et de protection des données dans une juridiction neutre.

Produits Disponibles

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
E3/32/SSD
Xeon E 2236+ (6c/12t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2TB SSD
€349.00/moSetup: €19.99
Order

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