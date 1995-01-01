Centres de Données
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Bucharest, Romania

EU7.BUC

Hub croissant d'Europe de l'Est avec une infrastructure moderne et des prix compétitifs pour les clients régionaux.

Produits Disponibles

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
BUC NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
LC-E3/32/SSDPopular
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
E/64/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Order
EU7.BUCBucharest, Romania
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Order

Choisir le bon centre de données?

Testez la connectivité avant de déployer.

La latence, le routage et les chemins réseau sont importants. Utilisez notre Looking Glass pour tester la connectivité depuis nos emplacements dans le monde entier et trouver la meilleure solution pour votre charge de travail. Si vous ne savez pas quoi chercher, nos ingénieurs seront heureux de vous aider.

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