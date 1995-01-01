Globale Standorte

Alle Regionen ( 19 ) Europa ( 13 ) Nordamerika ( 5 ) Asien ( 1 )

Los Angeles CA , United States US1.LAX 🇺🇸

Strategischer Standort an der Westküste mit optimaler Konnektivität für Kunden in Nordamerika und Asien-Pazifik.

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Secaucus NJ , United States US2.EWR 🇺🇸

Rechenzentrum an der Ostküste im Herzen von New Jersey mit ausgezeichneter Anbindung an wichtige US- und europäische Netzwerke.

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Miami FL , United States US3.MIA 🇺🇸

Premium-Standort im Südosten der USA mit ausgezeichneter lateinamerikanischer Konnektivität und niedrig-latenter Anbindung.

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Chicago IL , United States US4.ORD 🇺🇸

Zentrales US-Rechenzentrum mit ausgewogener Konnektivität in ganz Nordamerika und redundanter Netzwerkinfrastruktur.

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Seattle WA , United States US5.SEA 🇺🇸

Standort im pazifischen Nordwesten mit außergewöhnlicher Asien-Pazifik-Konnektivität und grüner Energieinfrastruktur.

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Amsterdam , Netherlands EU1.AMS Twin DC 🇳🇱

Wichtiger europäischer Internet-Hub mit erstklassiger Konnektivität und Netzwerkvielfalt in den Niederlanden.

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Sofia , Bulgaria EU2.SOF 🇧🇬

Kosteneffizienter osteuropäischer Standort mit ausgezeichneter regionaler Konnektivität und wettbewerbsfähigen Preisen.

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Riga , Latvia EU3.RIX 🇱🇻

Baltisches Rechenzentrum mit zuverlässiger Infrastruktur und ausgezeichneter Konnektivität zu nordischen und osteuropäischen Märkten.

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Prague , Czech Republic EU4.PRG 🇨🇿

Mitteleuropäisches Rechenzentrum mit strategischer Positionierung zwischen west- und osteuropäischen Märkten.

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Gdansk , Poland EU5.GDN Twin DC 🇵🇱

Standort in Nordpolen mit modernen Einrichtungen und ausgezeichneter Konnektivität zu skandinavischen und baltischen Regionen.

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Geneva , Switzerland EU6.GVA 🇨🇭

Premium-Schweizer Rechenzentrum mit höchsten Sicherheitsstandards und Datenschutz in neutraler Jurisdiktion.

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Bucharest , Romania EU7.BUC 🇷🇴

Wachsender osteuropäischer Hub mit moderner Infrastruktur und wettbewerbsfähigen Preisen für regionale Kunden.

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Milano , Italy EU8.MXP 🇮🇹

Südeuropäisches Rechenzentrum in Italiens Wirtschaftshauptstadt mit ausgezeichneter mediterraner Konnektivität.

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Dusseldorf , Germany EU9.DUS 🇩🇪

Premium-deutsches Rechenzentrum mit strengen Datenschutzgesetzen und erstklassigen Infrastrukturstandards.

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Thessaloniki , Greece EU10.SKG 🇬🇷

Strategischer südosteuropäischer Standort mit Gateway-Konnektivität zu den Balkanstaaten und dem östlichen Mittelmeer.

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Barcelona , Spain EU11.BCN 🇪🇸

Mediterranes Rechenzentrum-Hub mit ausgezeichneter Konnektivität zu Südeuropa und Nordafrika.

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Kharkiv , Ukraine UA1.KHA 🇺🇦

Ostukrainischer Standort mit wettbewerbsfähigen Preisen und regionalen Konnektivitätslösungen.

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Kyiv , Ukraine UA2.IEV 🇺🇦

Rechenzentrum der ukrainischen Hauptstadt mit kosteneffizientem Hosting und moderner Infrastruktur.

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Singapore , Singapore SG1.SIN 🇸🇬

Premium-Asien-Pazifik-Hub mit erstklassiger Infrastruktur und Konnektivität in der gesamten APAC-Region.