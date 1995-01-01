Globale Standorte

20+ globale standorte

Los Angeles CA, United States

US1.LAX
🇺🇸

Strategischer Standort an der Westküste mit optimaler Konnektivität für Kunden in Nordamerika und Asien-Pazifik.

14 verfügbar

Secaucus NJ, United States

US2.EWR
🇺🇸

Rechenzentrum an der Ostküste im Herzen von New Jersey mit ausgezeichneter Anbindung an wichtige US- und europäische Netzwerke.

10 verfügbar

Miami FL, United States

US3.MIA
🇺🇸

Premium-Standort im Südosten der USA mit ausgezeichneter lateinamerikanischer Konnektivität und niedrig-latenter Anbindung.

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Chicago IL, United States

US4.ORD
🇺🇸

Zentrales US-Rechenzentrum mit ausgewogener Konnektivität in ganz Nordamerika und redundanter Netzwerkinfrastruktur.

10 verfügbar

Seattle WA, United States

US5.SEA
🇺🇸

Standort im pazifischen Nordwesten mit außergewöhnlicher Asien-Pazifik-Konnektivität und grüner Energieinfrastruktur.

10 verfügbar

Amsterdam, Netherlands

EU1.AMSTwin DC
🇳🇱

Wichtiger europäischer Internet-Hub mit erstklassiger Konnektivität und Netzwerkvielfalt in den Niederlanden.

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Sofia, Bulgaria

EU2.SOF
🇧🇬

Kosteneffizienter osteuropäischer Standort mit ausgezeichneter regionaler Konnektivität und wettbewerbsfähigen Preisen.

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Riga, Latvia

EU3.RIX
🇱🇻

Baltisches Rechenzentrum mit zuverlässiger Infrastruktur und ausgezeichneter Konnektivität zu nordischen und osteuropäischen Märkten.

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Prague, Czech Republic

EU4.PRG
🇨🇿

Mitteleuropäisches Rechenzentrum mit strategischer Positionierung zwischen west- und osteuropäischen Märkten.

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Gdansk, Poland

EU5.GDNTwin DC
🇵🇱

Standort in Nordpolen mit modernen Einrichtungen und ausgezeichneter Konnektivität zu skandinavischen und baltischen Regionen.

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Geneva, Switzerland

EU6.GVA
🇨🇭

Premium-Schweizer Rechenzentrum mit höchsten Sicherheitsstandards und Datenschutz in neutraler Jurisdiktion.

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Bucharest, Romania

EU7.BUC
🇷🇴

Wachsender osteuropäischer Hub mit moderner Infrastruktur und wettbewerbsfähigen Preisen für regionale Kunden.

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Milano, Italy

EU8.MXP
🇮🇹

Südeuropäisches Rechenzentrum in Italiens Wirtschaftshauptstadt mit ausgezeichneter mediterraner Konnektivität.

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Dusseldorf, Germany

EU9.DUS
🇩🇪

Premium-deutsches Rechenzentrum mit strengen Datenschutzgesetzen und erstklassigen Infrastrukturstandards.

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Thessaloniki, Greece

EU10.SKG
🇬🇷

Strategischer südosteuropäischer Standort mit Gateway-Konnektivität zu den Balkanstaaten und dem östlichen Mittelmeer.

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Barcelona, Spain

EU11.BCN
🇪🇸

Mediterranes Rechenzentrum-Hub mit ausgezeichneter Konnektivität zu Südeuropa und Nordafrika.

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Kharkiv, Ukraine

UA1.KHA
🇺🇦

Ostukrainischer Standort mit wettbewerbsfähigen Preisen und regionalen Konnektivitätslösungen.

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Kyiv, Ukraine

UA2.IEV
🇺🇦

Rechenzentrum der ukrainischen Hauptstadt mit kosteneffizientem Hosting und moderner Infrastruktur.

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Singapore, Singapore

SG1.SIN
🇸🇬

Premium-Asien-Pazifik-Hub mit erstklassiger Infrastruktur und Konnektivität in der gesamten APAC-Region.

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