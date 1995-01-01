Globale Standorte
20+ globale standorte
Los Angeles CA, United States
Strategischer Standort an der Westküste mit optimaler Konnektivität für Kunden in Nordamerika und Asien-Pazifik.
Secaucus NJ, United States
Rechenzentrum an der Ostküste im Herzen von New Jersey mit ausgezeichneter Anbindung an wichtige US- und europäische Netzwerke.
Miami FL, United States
Premium-Standort im Südosten der USA mit ausgezeichneter lateinamerikanischer Konnektivität und niedrig-latenter Anbindung.
Chicago IL, United States
Zentrales US-Rechenzentrum mit ausgewogener Konnektivität in ganz Nordamerika und redundanter Netzwerkinfrastruktur.
Seattle WA, United States
Standort im pazifischen Nordwesten mit außergewöhnlicher Asien-Pazifik-Konnektivität und grüner Energieinfrastruktur.
Amsterdam, Netherlands
Wichtiger europäischer Internet-Hub mit erstklassiger Konnektivität und Netzwerkvielfalt in den Niederlanden.
Sofia, Bulgaria
Kosteneffizienter osteuropäischer Standort mit ausgezeichneter regionaler Konnektivität und wettbewerbsfähigen Preisen.
Riga, Latvia
Baltisches Rechenzentrum mit zuverlässiger Infrastruktur und ausgezeichneter Konnektivität zu nordischen und osteuropäischen Märkten.
Prague, Czech Republic
Mitteleuropäisches Rechenzentrum mit strategischer Positionierung zwischen west- und osteuropäischen Märkten.
Gdansk, Poland
Standort in Nordpolen mit modernen Einrichtungen und ausgezeichneter Konnektivität zu skandinavischen und baltischen Regionen.
Geneva, Switzerland
Premium-Schweizer Rechenzentrum mit höchsten Sicherheitsstandards und Datenschutz in neutraler Jurisdiktion.
Bucharest, Romania
Wachsender osteuropäischer Hub mit moderner Infrastruktur und wettbewerbsfähigen Preisen für regionale Kunden.
Milano, Italy
Südeuropäisches Rechenzentrum in Italiens Wirtschaftshauptstadt mit ausgezeichneter mediterraner Konnektivität.
Dusseldorf, Germany
Premium-deutsches Rechenzentrum mit strengen Datenschutzgesetzen und erstklassigen Infrastrukturstandards.
Thessaloniki, Greece
Strategischer südosteuropäischer Standort mit Gateway-Konnektivität zu den Balkanstaaten und dem östlichen Mittelmeer.
Barcelona, Spain
Mediterranes Rechenzentrum-Hub mit ausgezeichneter Konnektivität zu Südeuropa und Nordafrika.
Kharkiv, Ukraine
Ostukrainischer Standort mit wettbewerbsfähigen Preisen und regionalen Konnektivitätslösungen.
Kyiv, Ukraine
Rechenzentrum der ukrainischen Hauptstadt mit kosteneffizientem Hosting und moderner Infrastruktur.
Singapore, Singapore
Premium-Asien-Pazifik-Hub mit erstklassiger Infrastruktur und Konnektivität in der gesamten APAC-Region.
Wählen Sie das richtige Rechenzentrum?
Testen Sie die Konnektivität vor der Bereitstellung.
Latenz, Routing und Netzwerkpfade sind wichtig. Nutzen Sie unser Looking Glass, um die Konnektivität von unseren weltweiten Standorten zu testen und die beste Lösung für Ihre Arbeitslast zu finden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, worauf Sie achten sollen, helfen unsere Ingenieure gerne.