Rechenzentren
🇺🇸
Secaucus NJ, United States
US2.EWR
Rechenzentrum an der Ostküste im Herzen von New Jersey mit ausgezeichneter Anbindung an wichtige US- und europäische Netzwerke.
Verfügbare Produkte
Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 2G-20%
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99€6.39/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 4G-20%
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99€12.79/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Xeon E/64GB/NVMePopular
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.90/mo
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
LC-E5/32/SSD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Dual Xeon/512Popular
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|4x2TB SSD
€319.00/moSetup: €19.99
|Order
Wählen Sie das richtige Rechenzentrum?
Testen Sie die Konnektivität vor der Bereitstellung.
Latenz, Routing und Netzwerkpfade sind wichtig. Nutzen Sie unser Looking Glass, um die Konnektivität von unseren weltweiten Standorten zu testen und die beste Lösung für Ihre Arbeitslast zu finden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, worauf Sie achten sollen, helfen unsere Ingenieure gerne.