Rechenzentren
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Secaucus NJ, United States

US2.EWR

Rechenzentrum an der Ostküste im Herzen von New Jersey mit ausgezeichneter Anbindung an wichtige US- und europäische Netzwerke.

Verfügbare Produkte

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 2G-20%
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
7.99€6.39/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 4G-20%
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
15.99€12.79/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Xeon E/64GB/NVMePopular
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
LC-E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Dual Xeon/512Popular
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2TB SSD
€319.00/moSetup: €19.99
Order

Wählen Sie das richtige Rechenzentrum?

Testen Sie die Konnektivität vor der Bereitstellung.

Latenz, Routing und Netzwerkpfade sind wichtig. Nutzen Sie unser Looking Glass, um die Konnektivität von unseren weltweiten Standorten zu testen und die beste Lösung für Ihre Arbeitslast zu finden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, worauf Sie achten sollen, helfen unsere Ingenieure gerne.

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