DDoS-Schutz

Halten Sie Ihre Infrastruktur online und geschützt vor Distributed-Denial-of-Service-Angriffen.

Was ist ein DDoS-Angriff?

Ein DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) überlastet einen Dienst mit großen Mengen an Datenverkehr aus vielen Quellen gleichzeitig.

Das Ziel ist es, Netzwerk-, Server- oder Anwendungsressourcen zu erschöpfen und den Dienst für legitime Benutzer nicht verfügbar zu machen.

Selbst kurze Angriffe können langfristige Folgen haben, insbesondere für kundenorientierte oder zeitkritische Dienste.

In virtualisierten Umgebungen können Angriffe gegen einen Dienst andere auf gemeinsam genutzter Infrastruktur beeinträchtigen.

Warum DDoS Gefährlich ist

Für Unternehmen bedeuten DDoS-Angriffe Ausfallzeiten, Umsatzeinbußen, unterbrochene Integrationen und Reputationsschäden - selbst wenn der Angriff nur Minuten dauert.

  • Dienste werden langsam oder unerreichbar
  • Legitimer Datenverkehr wird durch Angriffsdatenverkehr blockiert
  • Infrastrukturressourcen werden erschöpft
  • Operative und finanzielle Auswirkungen wachsen schnell

Verfügbarkeit ist kritisch - DDoS-Angriffe zielen genau darauf ab.

Arten von DDoS-Angriffen

Volumetrische Angriffe

Überfluten das Netzwerk mit massiven Datenverkehrsmengen, um die Bandbreite zu sättigen.

Protokollebene-Angriffe

Nutzen Netzwerk- und Transportprotokolle aus, um Server- oder Firewall-Ressourcen zu erschöpfen.

Anwendungsebene-Angriffe

Zielen direkt auf Anwendungen mit HTTP-Anfragen, API-Aufrufen oder teuren Abfragen, die legitim erscheinen, aber die Logik überlasten.

Unser DDoS-Schutz

Zweistufiger Schutzansatz: Basissicherheit für alle, erweiterter Schutz für kritische Dienste.

Standard-Schutz

Enthalten

Standardmäßig aktiviert für alle Dienste und alle Standorte.

Entwickelt für:

  • Das gesamte Netzwerk stabil halten
  • Gemeinsam genutzte Infrastruktur schützen
  • Häufige volumetrische und Protokollebene-Angriffe abmildern

Beinhaltet Filterung auf Netzwerkebene und automatische Abmilderung.

Beinhaltet keine Verkehrsbereinigung oder Filterung auf Anwendungsebene.

Erweiterter Schutz

Auf Anfrage

Verfügbar in ausgewählten Rechenzentren.

Entwickelt für:

  • Großangelegte oder geschäftskritische Projekte
  • Öffentlich zugängliche Dienste mit erhöhtem Risiko
  • Sensible oder regulierte Infrastruktur

Kann Verkehrsbereinigung, erweiterte Filterung, DPI und benutzerdefinierte Abmilderungsprofile umfassen.

Der Schutz wird pro Projekt und Budget angepasst.

Kontaktieren Sie Uns für Erweiterten Schutz

Wichtigste Erkenntnis

Basisschutz hält das Netzwerk gesund.

Erweiterter Schutz hält kritische Dienste unter gezielten Angriffen online.

Besprechen Sie Ihre Schutzbedürfnisse