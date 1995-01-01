DDoS-Schutz

Halten Sie Ihre Infrastruktur online und geschützt vor Distributed-Denial-of-Service-Angriffen.
Ein DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) überlastet einen Dienst mit großen Mengen an Datenverkehr aus vielen Quellen gleichzeitig.
Das Ziel ist es, Netzwerk-, Server- oder Anwendungsressourcen zu erschöpfen und den Dienst für legitime Benutzer nicht verfügbar zu machen.
Selbst kurze Angriffe können langfristige Folgen haben, insbesondere für kundenorientierte oder zeitkritische Dienste.
In virtualisierten Umgebungen können Angriffe gegen einen Dienst andere auf gemeinsam genutzter Infrastruktur beeinträchtigen.
Für Unternehmen bedeuten DDoS-Angriffe Ausfallzeiten, Umsatzeinbußen, unterbrochene Integrationen und Reputationsschäden - selbst wenn der Angriff nur Minuten dauert.
Verfügbarkeit ist kritisch - DDoS-Angriffe zielen genau darauf ab.
Überfluten das Netzwerk mit massiven Datenverkehrsmengen, um die Bandbreite zu sättigen.
Nutzen Netzwerk- und Transportprotokolle aus, um Server- oder Firewall-Ressourcen zu erschöpfen.
Zielen direkt auf Anwendungen mit HTTP-Anfragen, API-Aufrufen oder teuren Abfragen, die legitim erscheinen, aber die Logik überlasten.
Zweistufiger Schutzansatz: Basissicherheit für alle, erweiterter Schutz für kritische Dienste.
Standardmäßig aktiviert für alle Dienste und alle Standorte.
Beinhaltet Filterung auf Netzwerkebene und automatische Abmilderung.
Beinhaltet keine Verkehrsbereinigung oder Filterung auf Anwendungsebene.
Verfügbar in ausgewählten Rechenzentren.
Kann Verkehrsbereinigung, erweiterte Filterung, DPI und benutzerdefinierte Abmilderungsprofile umfassen.
Der Schutz wird pro Projekt und Budget angepasst.
Basisschutz hält das Netzwerk gesund.
Erweiterter Schutz hält kritische Dienste unter gezielten Angriffen online.