DDoS-Schutz

Was ist ein DDoS-Angriff?

Ein DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) überlastet einen Dienst mit großen Mengen an Datenverkehr aus vielen Quellen gleichzeitig.

Das Ziel ist es, Netzwerk-, Server- oder Anwendungsressourcen zu erschöpfen und den Dienst für legitime Benutzer nicht verfügbar zu machen.

Selbst kurze Angriffe können langfristige Folgen haben, insbesondere für kundenorientierte oder zeitkritische Dienste.