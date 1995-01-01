Kontaktieren Sie Uns

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Bestehende Kunden: Verwenden Sie Support-Tickets

Wenn Sie ein bestehender Kunde sind oder Ihre Anfrage einen bestehenden Service betrifft, müssen Sie über das Kundenportal ein Support-Ticket öffnen. Dies gewährleistet schnellere Antwortzeiten und eine ordnungsgemäße Problemverfolgung.

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Missbrauchs- und Rechtshinweis

  • Missbrauchsmeldungen: Bei Einreichung einer Missbrauchsmeldung garantieren wir keine direkte Antwort an die meldende Partei. Alle Missbrauchsmeldungen werden jedoch von unserem Team überprüft und bearbeitet.
  • Weiterleitung von Meldungen: Standardmäßig kann eine Missbrauchsmeldung zur Untersuchung und Behebung an den Service-Eigentümer weitergeleitet werden.
  • Erforderliche Informationen: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die IP-Adresse der gemeldeten Aktivität sowie Datum und Uhrzeit der beobachteten Aktivität angeben. Nur der Domainname ist nicht ausreichend - ITLDC bietet keine domainnamensbasierten Dienste an, und in vielen Fällen können wir einen Service nicht zuverlässig nur anhand einer Domain identifizieren.
  • Anfragen von Strafverfolgungsbehörden: Anfragen von Strafverfolgungsbehörden, Vorladungen, Durchsuchungsbefehle und andere offizielle rechtliche Anfragen müssen unserem speziellen Verfahren folgen. Bitte beachten Sie unsere Seite Anfragen von Strafverfolgungsbehörden.