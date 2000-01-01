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Amsterdam, Netherlands

EU1.AMS

Wichtiger europäischer Internet-Hub mit erstklassiger Konnektivität und Netzwerkvielfalt in den Niederlanden.

Verfügbare Produkte

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CPU
RAM
Storage
Price
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMS NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
LC Storage AMS20+TB
Xeon E3 or E5 (4c+)32Gb ECC RAM2x10+TB HDD
€99.90/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x1000Gb SSD
€89.90/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2TB SSD
€349.00/moSetup: €19.99
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Gold/256/NVMe
Xeon Gold (40c/80t)256Gb ECC RAM2x2TB NVMe
€259.00/mo
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Order
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMD/128/NVMe
AMD EPYC/Ryzen series128GB DDR5 RAM2x2000GB NVMe
€159.00/mo
Order

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Latenz, Routing und Netzwerkpfade sind wichtig. Nutzen Sie unser Looking Glass, um die Konnektivität von unseren weltweiten Standorten zu testen und die beste Lösung für Ihre Arbeitslast zu finden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, worauf Sie achten sollen, helfen unsere Ingenieure gerne.

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