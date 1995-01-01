Wiederverkauf mit ITLDC

Bieten Sie unsere Infrastruktur unter Ihrer Marke an. Einfach zu starten, flexibel zu skalieren.

Was ist Wiederverkauf?

Wiederverkauf bedeutet, ITLDC-Services unter Ihrer eigenen Marke oder als Teil Ihrer Produkte anzubieten. Dieses Modell ist für reale Unternehmen konzipiert - nicht nur für große Hosting-Unternehmen.

Ihre Kunden sehen Sie als Dienstleister - während die Infrastruktur, globale Standorte und das Engineering-Rückgrat von ITLDC bereitgestellt werden.

Einfach zu Starten

Keine Hardware-Investition, keine Rechenzentrumsverträge. Sofort mit dem Wiederverkauf beginnen.

Flexibel Skalierbar

Wachsen Sie schrittweise mit Ihrem Kundenstamm. Keine Kapazitätsplanung im Voraus.

Globale Reichweite

Zugriff auf Rechenzentren weltweit ohne eigene Infrastruktur aufzubauen.

Für Wen ist Wiederverkauf?

Hosting-Anbieter

  • Expansion in neue geografische Standorte
  • Neue Produktlinien ohne Hardware-Kauf hinzufügen
  • Nachfrage testen, bevor Infrastruktur aufgebaut wird

Software-Integratoren & SaaS

  • Bündeln mit gebrauchsfertiger Cloud-Infrastruktur
  • Dedizierte Server für spezifische Kunden
  • Schlüsselfertige Bereitstellungen statt DIY

Internet-Dienstanbieter

  • Präsenzpunkte in verschiedenen Regionen
  • Backend-Infrastruktur für Mehrwertdienste
  • Zuverlässige Upstream-Ressourcen ohne CAPEX

Netzwerk- & Sicherheitsentwickler

  • Persönliche oder Unternehmens-VPN-Lösungen
  • Netzwerkgeräte als gehostete Services
  • Vorinstallierte Software auf Servern

Wenn Ihr Produkt Computing, Speicher oder Netzwerkpräsenz benötigt - Wiederverkauf passt natürlich.

Wer Kann Wiederverkäufer Werden?

Wiederverkauf mit ITLDC ist absichtlich offen und flexibel.

Einzelpersonen
Einzelunternehmer
Unternehmen

Was Sie können sollten:

  • Zahlungen von Ihren Kunden akzeptieren
  • Services über Ihr System oder Plattformen wie BILLmanager bestellen und verwalten
  • Grundlegenden technischen Support für Ihre Benutzer bereitstellen

Bei komplexen Infrastruktur-, Netzwerk- oder Plattformproblemen steht Ihnen unser Engineering-Team immer zur Verfügung.

Warum Wiederverkauf Profitabel ist

Sie benötigen NICHT

  • Serverplattformen kaufen
  • IP-Adressblöcke kaufen
  • Hunderttausende in Hardware investieren
  • Mit Rechenzentrumsverträgen und Logistik umgehen

Sie KÖNNEN

  • Sofort ohne Hardware-Investition starten
  • Schrittweise mit vorhersehbaren Kosten skalieren
  • Neue Regionen mit minimalem Risiko betreten
  • Neue Produkte schnell hinzufügen
  • Auf Kunden fokussieren, nicht auf Infrastruktur
  • Globale Reichweite vom ersten Tag an

Ihre Hauptinvestitionen sind:

Expertise • Kundenakquise • Support-Prozesse

Was genau dort ist, wo echter Geschäftswert geschaffen wird.

Compliance und Verantwortung

Wiederverkauf bedeutet auch Verantwortung

Wenn Sie Dienste an Endbenutzer verkaufen, sind Sie für Ihre Kunden verantwortlich.

Ihre Verantwortlichkeiten:

  • Einhaltung von ToS und AUP
  • Umgang mit Missbrauchsbeschwerden
  • Grundlegende KYC-Prozesse wo zutreffend
  • Missbrauch verhindern und darauf reagieren

Wir helfen Ihnen mit:

  • Best Practices für Missbrauchshandhabung
  • Anleitung zu KYC-Workflows
  • Eskalationspfade für komplexe Fälle

Wiederverkäufer-Rabatte

Transparente Rabattstruktur basierend auf Ihrem 12-Monats-Umsatz

12-Monats-Umsatz Rabatt
up to €500 8.5%
€500 - €5,000 10%
€5,000 - €10,000 12.5%
€10,000 - €25,000 15%
€25,000 - €50,000 17.5%
€50,000+ 20%

So funktioniert es:

Das Upgraden Ihrer Stufe ist einfach. Beispiel: Wenn Sie €500 zu Ihrem Guthaben hinzufügen, qualifizieren Sie sich sofort für den 10%-Rabatt - auch wenn Sie nur wenige virtuelle Maschinen betreiben.

Kein Warten. Keine künstlichen Verzögerungen. Nur echte Nutzung.

Kurz Gesagt

Wiederverkauf mit ITLDC dreht sich um Marktgeschwindigkeit, vorhersehbare Kosten, globale Reichweite und Fokussierung auf Ihre Kunden statt Hardware.

Wenn Sie Ihre Zielgruppe kennen und Wert liefern können - der Infrastrukturteil ist bereits gelöst.

Mit Wiederverkauf Beginnen