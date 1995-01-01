Wiederverkauf mit ITLDC

Was ist Wiederverkauf?

Wiederverkauf bedeutet, ITLDC-Services unter Ihrer eigenen Marke oder als Teil Ihrer Produkte anzubieten. Dieses Modell ist für reale Unternehmen konzipiert - nicht nur für große Hosting-Unternehmen.

Ihre Kunden sehen Sie als Dienstleister - während die Infrastruktur, globale Standorte und das Engineering-Rückgrat von ITLDC bereitgestellt werden.