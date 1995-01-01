Bieten Sie unsere Infrastruktur unter Ihrer Marke an. Einfach zu starten, flexibel zu skalieren.
Wiederverkauf bedeutet, ITLDC-Services unter Ihrer eigenen Marke oder als Teil Ihrer Produkte anzubieten. Dieses Modell ist für reale Unternehmen konzipiert - nicht nur für große Hosting-Unternehmen.
Ihre Kunden sehen Sie als Dienstleister - während die Infrastruktur, globale Standorte und das Engineering-Rückgrat von ITLDC bereitgestellt werden.
Keine Hardware-Investition, keine Rechenzentrumsverträge. Sofort mit dem Wiederverkauf beginnen.
Wachsen Sie schrittweise mit Ihrem Kundenstamm. Keine Kapazitätsplanung im Voraus.
Zugriff auf Rechenzentren weltweit ohne eigene Infrastruktur aufzubauen.
Wenn Ihr Produkt Computing, Speicher oder Netzwerkpräsenz benötigt - Wiederverkauf passt natürlich.
Wiederverkauf mit ITLDC ist absichtlich offen und flexibel.
Bei komplexen Infrastruktur-, Netzwerk- oder Plattformproblemen steht Ihnen unser Engineering-Team immer zur Verfügung.
Ihre Hauptinvestitionen sind:
Expertise • Kundenakquise • Support-Prozesse
Was genau dort ist, wo echter Geschäftswert geschaffen wird.
Wenn Sie Dienste an Endbenutzer verkaufen, sind Sie für Ihre Kunden verantwortlich.
Transparente Rabattstruktur basierend auf Ihrem 12-Monats-Umsatz
|12-Monats-Umsatz
|Rabatt
|up to €500
|8.5%
|€500 - €5,000
|10%
|€5,000 - €10,000
|12.5%
|€10,000 - €25,000
|15%
|€25,000 - €50,000
|17.5%
|€50,000+
|20%
Das Upgraden Ihrer Stufe ist einfach. Beispiel: Wenn Sie €500 zu Ihrem Guthaben hinzufügen, qualifizieren Sie sich sofort für den 10%-Rabatt - auch wenn Sie nur wenige virtuelle Maschinen betreiben.
Kein Warten. Keine künstlichen Verzögerungen. Nur echte Nutzung.
Wiederverkauf mit ITLDC dreht sich um Marktgeschwindigkeit, vorhersehbare Kosten, globale Reichweite und Fokussierung auf Ihre Kunden statt Hardware.
Wenn Sie Ihre Zielgruppe kennen und Wert liefern können - der Infrastrukturteil ist bereits gelöst.