Dedizierte Server

Bare-Metal-Server mit vollständiger Hardware-Kontrolle

Bare Metal

Vollständige Hardware-Kontrolle

Enterprise-CPU

Prozessoren der neuesten Generation

Flexibler Speicher

NVMe- oder HDD-Optionen

DDoS-Schutz

Erweiterte Sicherheit inklusive

Standort
Plan
CPU
RAM
Speicher
Preis
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
LC Storage AMS20+TB
Xeon E3 or E5 (4c+)32Gb ECC RAM2x10+TB HDD
€99.90/mo
Bestellen
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
EU2.SOFSofia, Bulgaria
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
EU3.RIXRiga, Latvia
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
EU2.SOFSofia, Bulgaria
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x1000Gb SSD
€89.90/mo
Bestellen
EU2.SOFSofia, Bulgaria
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Bestellen
EU3.RIXRiga, Latvia
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Bestellen
EU4.PRGPrague, Czech Republic
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x1000Gb SSD
€89.90/mo
Bestellen
EU5.GDNGdansk, Poland
E3/32/SSD
Xeon E 2236+ (6c/12t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Bestellen
EU6.GVAGeneva, Switzerland
E3/32/SSD
Xeon E 2236+ (6c/12t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Bestellen
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Bestellen
EU2.SOFSofia, Bulgaria
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Bestellen
EU3.RIXRiga, Latvia
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500GB NVMe
€99.90/mo
Bestellen
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Xeon E/64GB/NVMeBeliebt
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Bestellen
EU5.GDNGdansk, Poland
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Bestellen
EU6.GVAGeneva, Switzerland
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Bestellen
EU4.PRGPrague, Czech Republic
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
EU5.GDNGdansk, Poland
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
EU5.GDNGdansk, Poland
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
EU7.BUCBucharest, Romania
LC-E3/32/SSDBeliebt
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
EU7.BUCBucharest, Romania
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
EU7.BUCBucharest, Romania
E/64/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Bestellen
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2TB SSD
€349.00/moSetup: €19.99
Bestellen
EU5.GDNGdansk, Poland
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Bestellen
EU6.GVAGeneva, Switzerland
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2TB SSD
€349.00/moSetup: €19.99
Bestellen
EU2.SOFSofia, Bulgaria
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Bestellen
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Xeon E3-32 HDD 2x12TB
Xeon E3 or E5 (4c+)32Gb ECC RAM2x10TB HDD
€99.90/mo
Bestellen
EU3.RIXRiga, Latvia
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2000SSD
€349.00/moSetup: €19.99
Bestellen
EU3.RIXRiga, Latvia
E5/64GB/SSD
Xeon E5-1650v464Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€159.90/mo
Bestellen
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Gold/256/NVMe
Xeon Gold (40c/80t)256Gb ECC RAM2x2TB NVMe
€259.00/mo
Bestellen
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Gold/256/NVMe
Xeon Gold (40c/80t)256Gb ECC RAM2x2TB NVMe
€259.00/mo
Bestellen
EU2.SOFSofia, Bulgaria
LC Storage SOF20+TB
Xeon E3 or E5 (4c+)32Gb ECC RAM2x10TB HDD
€99.90/mo
Bestellen
EU8.MXPMilano, Italy
E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Bestellen
EU8.MXPMilano, Italy
Gold/64GB/NVMeBeliebt
Xeon Gold (10c/20t)64Gb ECC RAM2x1000GB NVMe
€99.90/mo
Bestellen
EU8.MXPMilano, Italy
Dual Xeon/512
Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Bestellen
EU9.DUSDusseldorf, Germany
LC-E3/32/SSDBeliebt
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x1000Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
EU9.DUSDusseldorf, Germany
Gold/64GB/NVMe
Xeon Gold (6c/12t)64Gb ECC RAM2x1000GB NVMe
€99.90/mo
Bestellen
EU9.DUSDusseldorf, Germany
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Bestellen
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Bestellen
EU2.SOFSofia, Bulgaria
Gold/256/NVMe
Xeon Gold (20c/40t)256Gb ECC RAM2x2TB NVMe
€259.00/mo
Bestellen
EU3.RIXRiga, Latvia
Gold/256/NVMe
Xeon Gold (20c/40t)256Gb ECC RAM2x2000GB NVMe
€259.00/mo
Bestellen
EU2.SOFSofia, Bulgaria
AMD/128/NVMe
AMD EPYC/Ryzen series128GB DDR5 RAM2x2000GB NVMe
€159.00/mo
Bestellen
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands
AMD/128/NVMe
AMD EPYC/Ryzen series128GB DDR5 RAM2x2000GB NVMe
€159.00/mo
Bestellen
EU7.BUCBucharest, Romania
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Bestellen
EU10.SKGThessaloniki, Greece
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Bestellen
EU10.SKGThessaloniki, Greece
LC/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Bestellen
EU10.SKGThessaloniki, Greece
Gold/64/NVMe
Xeon Gold (6c/12t)64Gb ECC RAM2x960GB NVMe
€99.90/mo
Bestellen
EU11.BCNBarcelona, Spain
Xeon/64/NVMe
Xeon Gold (10c/20t)64Gb ECC RAM2x960GB NVMe
€99.90/mo
Bestellen
EU11.BCNBarcelona, Spain
LC/32/SSD
Xeon D (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Bestellen
EU5.GDNGdansk, Poland
AMD/128/NVMe
AMD EPYC/Ryzen series128GB DDR5 RAM2x2000GB NVMe
€159.00/mo
Bestellen
UA2.IEVKyiv, Ukraine
Gold/256/SSD
Xeon Gold (20c/40t)256Gb ECC RAM2x2000GB NVMe
€259.00/mo
Bestellen
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E/64/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.00/mo
Bestellen
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E5/128/SSD
Xeon E5-2680Rv4128Gb ECC RAM2x2000GB SSD
€129.00/mo
Bestellen
UA2.IEVKyiv, Ukraine
AMD/256/SSD
AMD EPYC 7551+256Gb ECC RAM2x4000GB SSD
€239.00/mo
Bestellen
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
US1.LAXLos Angeles CA, United States
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Bestellen
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Bestellen
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Xeon E/64GB/NVMeBeliebt
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Bestellen
US3.MIAMiami FL, United States
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Bestellen
US3.MIAMiami FL, United States
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
US3.MIAMiami FL, United States
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
US2.EWRSecaucus NJ, United States
LC-E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Bestellen
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/HDD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €10.00
Bestellen
US5.SEASeattle WA, United States
E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Bestellen
US5.SEASeattle WA, United States
E5/32/HDD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Bestellen
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€399.00/moSetup: €19.99
Bestellen
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Dual Xeon/512Beliebt
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2TB SSD
€319.00/moSetup: €19.99
Bestellen
US1.LAXLos Angeles CA, United States
E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€89.90/mo
Bestellen
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Dual Xeon/256
2x Xeon Gold (40c/80t)256Gb ECC RAM2x2000SSD
€259.00/mo
Bestellen
US5.SEASeattle WA, United States
LC E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
US4.ORDChicago IL, United States
LC D/32/SSD
Xeon D (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000GB SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Bestellen
US3.MIAMiami FL, United States
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Bestellen
US3.MIAMiami FL, United States
LC Storage MIA20+TB
Xeon E3 or E5 (4c+)32Gb ECC RAM2x10TB HDD
€99.90/mo
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Bevorzugen Sie etwas Flexibleres?

Nicht jedes Projekt benötigt Bare Metal.

Virtuelle Server sind einfacher zu skalieren und schneller bereitzustellen. Wählen Sie NVMe VDS für leistungskritische Arbeitslasten oder HD VDS für kostengünstigen Speicher und Backups.

NVMe VDS Anzeigen HD VDS-Pläne Anzeigen