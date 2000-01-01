Rechenzentren
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Chicago IL, United States
US4.ORD
Zentrales US-Rechenzentrum mit ausgewogener Konnektivität in ganz Nordamerika und redundanter Netzwerkinfrastruktur.
Verfügbare Produkte
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Storage
Price
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 32G-20%
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99€102.39/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 64G-20%
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99€175.99/mo
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/SSD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
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US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/HDD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €10.00
|Order
US4.ORDChicago IL, United States
LC D/32/SSD
|Xeon D (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000GB SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Order
Wählen Sie das richtige Rechenzentrum?
Testen Sie die Konnektivität vor der Bereitstellung.
Latenz, Routing und Netzwerkpfade sind wichtig. Nutzen Sie unser Looking Glass, um die Konnektivität von unseren weltweiten Standorten zu testen und die beste Lösung für Ihre Arbeitslast zu finden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, worauf Sie achten sollen, helfen unsere Ingenieure gerne.