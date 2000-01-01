Rechenzentren
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Chicago IL, United States

US4.ORD

Zentrales US-Rechenzentrum mit ausgewogener Konnektivität in ganz Nordamerika und redundanter Netzwerkinfrastruktur.

Verfügbare Produkte

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CPU
RAM
Storage
Price
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 32G-20%
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
127.99€102.39/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 64G-20%
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
219.99€175.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Order
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/HDD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €10.00
Order
US4.ORDChicago IL, United States
LC D/32/SSD
Xeon D (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000GB SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Order

Wählen Sie das richtige Rechenzentrum?

Testen Sie die Konnektivität vor der Bereitstellung.

Latenz, Routing und Netzwerkpfade sind wichtig. Nutzen Sie unser Looking Glass, um die Konnektivität von unseren weltweiten Standorten zu testen und die beste Lösung für Ihre Arbeitslast zu finden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, worauf Sie achten sollen, helfen unsere Ingenieure gerne.

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