Rechenzentren
🇸🇬
Singapore, Singapore
SG1.SIN
Premium-Asien-Pazifik-Hub mit erstklassiger Infrastruktur und Konnektivität in der gesamten APAC-Region.
Verfügbare Produkte
Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Order
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Order
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Order
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Order
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Order
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Order
SG1.SINSingapore, Singapore
SIN NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Order
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Testen Sie die Konnektivität vor der Bereitstellung.
Latenz, Routing und Netzwerkpfade sind wichtig. Nutzen Sie unser Looking Glass, um die Konnektivität von unseren weltweiten Standorten zu testen und die beste Lösung für Ihre Arbeitslast zu finden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, worauf Sie achten sollen, helfen unsere Ingenieure gerne.