24/7 Support von Ingenieuren, die Tatsächlich Server Betreiben

Echte Menschen. Echter Support.
Es ermöglicht uns, Ihr Problem zu verfolgen, schneller zu reagieren und den vollständigen technischen Kontext zu behalten.
Die Lösungszeit hängt von der Komplexität des Problems und der Reaktionszeit des Kunden ab.
Viele häufige Fragen sind bereits in unserer Wissensdatenbank beantwortet - geschrieben von denselben Ingenieuren, die Support-Tickets bearbeiten.Wissensdatenbank Öffnen
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, keine Sorge - das passiert. Gehen Sie zur Login-Seite unter https://my.itldc.com und verwenden Sie die Passwort-Wiederherstellungsoption. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Ihren Benutzernamen ein und wir senden Ihnen Anweisungen, um wieder Zugang zu erhalten.
Die Zahlungsoptionen hängen etwas von Ihrer Region ab, aber in den meisten Fällen können Sie mit Bankkarten, PayPal, Banküberweisungen per SEPA oder SWIFT oder Kryptowährung bezahlen. Sie sehen die genauen verfügbaren Optionen während des Bestellvorgangs.
Wir betreiben mehr als 20 Rechenzentren weltweit, daher ist die Wahl des richtigen Standorts wirklich wichtig für Leistung und Latenz. Sie finden die vollständige Liste im Bereich Datacenters unserer Website. Wenn Sie tiefer eintauchen möchten, ermöglichen Ihnen unsere Looking Glass-Tools, Netzwerkpfade und Latenz zu überprüfen, bevor Sie bestellen.
Standardmäßig sind unsere Dienste nicht verwaltet, was bedeutet, dass Sie die volle Kontrolle haben. Wir kümmern uns um Hardware, Netzwerk, Virtualisierungsplattform und Rechenzentrum, während Software-Setup und Fehlerbehebung von Ihnen durchgeführt werden. Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, sind zusätzliche Support-Dienste verfügbar - öffnen Sie einfach ein Ticket und wir besprechen die Optionen.
Austauschzeiten? Es hängt vom Rechenzentrum, Ihrem SLA und welche Ersatzteile vor Ort verfügbar sind ab. Die meisten Hardware-Probleme werden innerhalb weniger Stunden gelöst, aber komplexere Fälle können länger dauern. Wenn Sie genaue Details benötigen, klärt unser Support-Team gerne, was für Ihren Dienst gilt.
Ja, wenn es wirklich ein Notfall ist. Notfall-Support gilt für Infrastruktur-, Netzwerk- oder Hardware-Probleme, die die Dienstverfügbarkeit beeinträchtigen. Software-Fehlkonfigurationen und Probleme auf Anwendungsebene fallen normalerweise nicht in diese Kategorie. Öffnen Sie ein Ticket und wir priorisieren es nach Auswirkung.
Alle Support-Anfragen gehen über das Kundenportal. Dies hilft uns, alles verfolgt, priorisiert und ordnungsgemäß behandelt zu halten. Wir bieten keinen Support per Telefon an, und das ist sehr beabsichtigt.
Unser Netzwerk und unsere Infrastruktur werden 24/7 überwacht. Support-Reaktionszeiten hängen von Ihrem Servicetyp und SLA ab, aber kritische Infrastrukturprobleme werden zu jeder Stunde behandelt, Tag oder Nacht.
Für den vollständigen Einstieg gehen Sie zu unserer Knowledgebase. Die Support-Seite ist für schnelle Antworten, während die Wissensdatenbank der Ort ist, wo die echte Anleitung-Magie lebt.
Verwaltete Support-Optionen sind verfügbar - kontaktieren Sie uns, um zu besprechen.
Geplante Wartungen und Vorfälle werden immer auf unserer Statusseite angekündigt. Überprüfen Sie den aktuellen Systemstatus und abonnieren Sie Updates.Servicestatus Ansehen
Unsere Support-Ingenieure trinken Kaffee, lesen Logs und lösen echte Probleme - manchmal um 3 Uhr morgens.
Wenn etwas kaputt geht, schauen wir es uns bereits an.