Rechenzentren
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Kyiv, Ukraine
UA2.IEV
Rechenzentrum der ukrainischen Hauptstadt mit kosteneffizientem Hosting und moderner Infrastruktur.
Verfügbare Produkte
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CPU
RAM
Storage
Price
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
IEV NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
Gold/256/SSD
|Xeon Gold (20c/40t)
|256Gb ECC RAM
|2x2000GB NVMe
€259.00/mo
|Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E3/32/HDD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
|Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E/64/NVMe
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.00/mo
|Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
E5/128/SSD
|Xeon E5-2680Rv4
|128Gb ECC RAM
|2x2000GB SSD
€129.00/mo
|Order
UA2.IEVKyiv, Ukraine
AMD/256/SSD
|AMD EPYC 7551+
|256Gb ECC RAM
|2x4000GB SSD
€239.00/mo
|Order
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