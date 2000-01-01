HD VDS
Kostengünstige virtuelle Server mit HDD-Speicher für Backup und Datenspeicherung
Kostengünstig
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Großer Speicher
Ausreichend Platz für Ihre Daten
Zuverlässig
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Standort
Plan
CPU
RAM
Speicher
Preis
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GBeliebt
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GBeliebt
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GBeliebt
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
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Benötigen Sie mehr Leistung?
HD VDS ist für Backup-Speicherung konzipiert - nicht für Geschwindigkeit.
Wenn Ihre Arbeitslast schnelle E/A, niedrige Latenz oder konstante Leistung erfordert, ist NVMe VDS die bessere Wahl. Für hohen Traffic, intensive Berechnungen oder volle Hardware-Kontrolle bieten dedizierte Server maximale Flexibilität.