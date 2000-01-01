HD VDS

Kostengünstige virtuelle Server mit HDD-Speicher für Backup und Datenspeicherung

Kostengünstig

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Großer Speicher

Ausreichend Platz für Ihre Daten

Zuverlässig

99,9% Verfügbarkeitsgarantie

24/7 Support

Fachkundiger Support immer verfügbar

Standort
Plan
CPU
RAM
Speicher
Preis
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Bestellen
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Bestellen
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Bestellen
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GBeliebt
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Bestellen
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Bestellen
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GBeliebt
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Bestellen
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Bestellen
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Bestellen
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Bestellen
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Bestellen
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Bestellen
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Bestellen
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Bestellen
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Bestellen
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GBeliebt
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Bestellen
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Bestellen

Benötigen Sie mehr Leistung?

HD VDS ist für Backup-Speicherung konzipiert - nicht für Geschwindigkeit.

Wenn Ihre Arbeitslast schnelle E/A, niedrige Latenz oder konstante Leistung erfordert, ist NVMe VDS die bessere Wahl. Für hohen Traffic, intensive Berechnungen oder volle Hardware-Kontrolle bieten dedizierte Server maximale Flexibilität.

NVMe VDS Anzeigen Dedizierte Server Anzeigen