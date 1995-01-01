Küresel Konumlar
20+ küresel konumlar
Los Angeles CA, United States
Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik müşterileri için optimal bağlantı sağlayan stratejik Batı Kıyısı konumu.
Secaucus NJ, United States
New Jersey'nin kalbinde, ABD ve Avrupa ağlarına mükemmel bağlantı sunan Doğu Kıyısı veri merkezi.
Miami FL, United States
Mükemmel Latin Amerika bağlantısı ve düşük gecikmeli erişim ile güneydoğu ABD premium lokasyonu.
Chicago IL, United States
Yedekli ağ altyapısı ile Kuzey Amerika genelinde dengeli bağlantı sağlayan merkezi ABD veri merkezi.
Seattle WA, United States
Olağanüstü Asya-Pasifik bağlantısı ve yeşil enerji altyapısına sahip Pasifik Kuzeybatısı konumu.
Amsterdam, Netherlands
Hollanda'da dünya standartlarında bağlantı ve ağ çeşitliliği sunan büyük Avrupa internet merkezi.
Sofia, Bulgaria
Mükemmel bölgesel bağlantı ve rekabetçi fiyatlandırma ile uygun maliyetli Doğu Avrupa konumu.
Riga, Latvia
Güvenilir altyapı ve Nordik ile Doğu Avrupa pazarlarına mükemmel bağlantı sağlayan Baltık veri merkezi.
Prague, Czech Republic
Batı ve Doğu Avrupa pazarları arasında stratejik konumlanma sunan Orta Avrupa veri merkezi.
Gdansk, Poland
Modern tesisler ve İskandinav ve Baltık bölgelerine mükemmel bağlantı ile Kuzey Polonya konumu.
Geneva, Switzerland
Tarafsız bir yargı bölgesinde en yüksek güvenlik standartları ve veri koruma sağlayan premium İsviçre veri merkezi.
Bucharest, Romania
Modern altyapı ve bölgesel müşteriler için rekabetçi fiyatlandırma ile büyüyen Doğu Avrupa merkezi.
Milano, Italy
İtalya'nın ekonomik başkentinde, mükemmel Akdeniz bağlantısı sunan Güney Avrupa veri merkezi.
Dusseldorf, Germany
Katı veri koruma yasaları ve dünya standartlarında altyapı standartları ile premium Alman veri merkezi.
Thessaloniki, Greece
Balkanlar ve Doğu Akdeniz'e geçit bağlantısı sağlayan stratejik Güneydoğu Avrupa konumu.
Barcelona, Spain
Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'ya mükemmel bağlantı ile Akdeniz veri merkezi merkezi.
Kharkiv, Ukraine
Rekabetçi fiyatlandırma ve bölgesel bağlantı çözümleri sunan Doğu Ukrayna konumu.
Kyiv, Ukraine
Modern altyapı ile uygun maliyetli barındırma sağlayan Ukrayna başkenti veri merkezi.
Singapore, Singapore
APAC bölgesi genelinde dünya standartlarında altyapı ve bağlantı sunan premium Asya-Pasifik merkezi.
Doğru veri merkezini mi seçiyorsunuz?
Dağıtmadan önce bağlantıyı test edin.
Gecikme, yönlendirme ve ağ yolları önemlidir. Dünya çapındaki lokasyonlarımızdan bağlantıyı test etmek ve iş yükünüz için en iyi eşleşmeyi bulmak için Looking Glass'ımızı kullanın. Ne arayacağınızdan emin değilseniz, mühendislerimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyar.