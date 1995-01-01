Küresel Konumlar

20+ küresel konumlar

Los Angeles CA, United States

US1.LAX
🇺🇸

Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik müşterileri için optimal bağlantı sağlayan stratejik Batı Kıyısı konumu.

14 mevcut

Secaucus NJ, United States

US2.EWR
🇺🇸

New Jersey'nin kalbinde, ABD ve Avrupa ağlarına mükemmel bağlantı sunan Doğu Kıyısı veri merkezi.

10 mevcut

Miami FL, United States

US3.MIA
🇺🇸

Mükemmel Latin Amerika bağlantısı ve düşük gecikmeli erişim ile güneydoğu ABD premium lokasyonu.

16 mevcut

Chicago IL, United States

US4.ORD
🇺🇸

Yedekli ağ altyapısı ile Kuzey Amerika genelinde dengeli bağlantı sağlayan merkezi ABD veri merkezi.

10 mevcut

Seattle WA, United States

US5.SEA
🇺🇸

Olağanüstü Asya-Pasifik bağlantısı ve yeşil enerji altyapısına sahip Pasifik Kuzeybatısı konumu.

10 mevcut

Amsterdam, Netherlands

EU1.AMSTwin DC
🇳🇱

Hollanda'da dünya standartlarında bağlantı ve ağ çeşitliliği sunan büyük Avrupa internet merkezi.

16 mevcut

Sofia, Bulgaria

EU2.SOF
🇧🇬

Mükemmel bölgesel bağlantı ve rekabetçi fiyatlandırma ile uygun maliyetli Doğu Avrupa konumu.

19 mevcut

Riga, Latvia

EU3.RIX
🇱🇻

Güvenilir altyapı ve Nordik ile Doğu Avrupa pazarlarına mükemmel bağlantı sağlayan Baltık veri merkezi.

13 mevcut

Prague, Czech Republic

EU4.PRG
🇨🇿

Batı ve Doğu Avrupa pazarları arasında stratejik konumlanma sunan Orta Avrupa veri merkezi.

16 mevcut

Gdansk, Poland

EU5.GDNTwin DC
🇵🇱

Modern tesisler ve İskandinav ve Baltık bölgelerine mükemmel bağlantı ile Kuzey Polonya konumu.

17 mevcut

Geneva, Switzerland

EU6.GVA
🇨🇭

Tarafsız bir yargı bölgesinde en yüksek güvenlik standartları ve veri koruma sağlayan premium İsviçre veri merkezi.

10 mevcut

Bucharest, Romania

EU7.BUC
🇷🇴

Modern altyapı ve bölgesel müşteriler için rekabetçi fiyatlandırma ile büyüyen Doğu Avrupa merkezi.

11 mevcut

Milano, Italy

EU8.MXP
🇮🇹

İtalya'nın ekonomik başkentinde, mükemmel Akdeniz bağlantısı sunan Güney Avrupa veri merkezi.

10 mevcut

Dusseldorf, Germany

EU9.DUS
🇩🇪

Katı veri koruma yasaları ve dünya standartlarında altyapı standartları ile premium Alman veri merkezi.

10 mevcut

Thessaloniki, Greece

EU10.SKG
🇬🇷

Balkanlar ve Doğu Akdeniz'e geçit bağlantısı sağlayan stratejik Güneydoğu Avrupa konumu.

10 mevcut

Barcelona, Spain

EU11.BCN
🇪🇸

Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'ya mükemmel bağlantı ile Akdeniz veri merkezi merkezi.

9 mevcut

Kharkiv, Ukraine

UA1.KHA
🇺🇦

Rekabetçi fiyatlandırma ve bölgesel bağlantı çözümleri sunan Doğu Ukrayna konumu.

0 mevcut

Kyiv, Ukraine

UA2.IEV
🇺🇦

Modern altyapı ile uygun maliyetli barındırma sağlayan Ukrayna başkenti veri merkezi.

13 mevcut

Singapore, Singapore

SG1.SIN
🇸🇬

APAC bölgesi genelinde dünya standartlarında altyapı ve bağlantı sunan premium Asya-Pasifik merkezi.

7 mevcut

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