Veri Merkezleri
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Barcelona, Spain

EU11.BCN

Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'ya mükemmel bağlantı ile Akdeniz veri merkezi merkezi.

Mevcut Ürünler

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 1GPopular
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
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EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 4GPopular
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU11.BCNBarcelona, Spain
Xeon/64/NVMe
Xeon Gold (10c/20t)64Gb ECC RAM2x960GB NVMe
€99.90/mo
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EU11.BCNBarcelona, Spain
LC/32/SSD
Xeon D (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
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Doğru veri merkezini mi seçiyorsunuz?

Dağıtmadan önce bağlantıyı test edin.

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