DDoS Koruması

DDoS Saldırısı Nedir?

DDoS (Dağıtılmış Hizmet Reddi) saldırısı, bir hizmeti aynı anda birçok kaynaktan büyük miktarda trafik ile boğar.

Amaç, ağ, sunucu veya uygulama kaynaklarını tüketmek ve hizmeti meşru kullanıcılar için kullanılamaz hale getirmektir.

Kısa süreli saldırılar bile, özellikle müşteriye yönelik veya zamana duyarlı hizmetler için uzun süreli sonuçlar doğurabilir.