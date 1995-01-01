DDoS Koruması

Altyapınızı çevrimiçi tutun ve dağıtılmış hizmet reddi saldırılarına karşı korunun.
DDoS (Dağıtılmış Hizmet Reddi) saldırısı, bir hizmeti aynı anda birçok kaynaktan büyük miktarda trafik ile boğar.
Amaç, ağ, sunucu veya uygulama kaynaklarını tüketmek ve hizmeti meşru kullanıcılar için kullanılamaz hale getirmektir.
Kısa süreli saldırılar bile, özellikle müşteriye yönelik veya zamana duyarlı hizmetler için uzun süreli sonuçlar doğurabilir.
Sanallaştırılmış ortamlarda, bir hizmete yönelik saldırılar paylaşılan altyapıdaki diğerlerini etkileyebilir.
İşletmeler için DDoS saldırıları, saldırı sadece birkaç dakika sürse bile kesinti süresi, gelir kaybı, bozulan entegrasyonlar ve zarar görmüş itibar anlamına gelir.
Erişilebilirlik kritiktir - DDoS saldırıları tam olarak bunu hedefler.
Bant genişliğini doyurmak için ağı büyük trafik hacimleriyle doldurur.
Sunucu veya güvenlik duvarı kaynaklarını tüketmek için ağ ve iletim protokollerini istismar eder.
HTTP istekleri, API çağrıları veya meşru görünen ancak mantığı aşırı yükleyen pahalı sorgular kullanarak uygulamaları doğrudan hedefler.
İki katmanlı koruma yaklaşımı: herkes için temel güvenlik, kritik hizmetler için gelişmiş koruma.
Tüm hizmetler ve tüm konumlar için varsayılan olarak etkindir.
Ağ seviyesi filtreleme ve otomatik azaltma içerir.
Trafik temizleme veya uygulama seviyesi filtreleme içermez.
Seçili veri merkezlerinde mevcuttur.
Trafik temizleme, gelişmiş filtreleme, DPI ve özel azaltma profilleri içerebilir.
Koruma proje ve bütçeye göre özelleştirilir.
Temel koruma ağı sağlıklı tutar.
Gelişmiş koruma hedefli saldırılar altında kritik hizmetleri çevrimiçi tutar.