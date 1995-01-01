DDoS Koruması

Altyapınızı çevrimiçi tutun ve dağıtılmış hizmet reddi saldırılarına karşı korunun.

DDoS Saldırısı Nedir?

DDoS (Dağıtılmış Hizmet Reddi) saldırısı, bir hizmeti aynı anda birçok kaynaktan büyük miktarda trafik ile boğar.

Amaç, ağ, sunucu veya uygulama kaynaklarını tüketmek ve hizmeti meşru kullanıcılar için kullanılamaz hale getirmektir.

Kısa süreli saldırılar bile, özellikle müşteriye yönelik veya zamana duyarlı hizmetler için uzun süreli sonuçlar doğurabilir.

Sanallaştırılmış ortamlarda, bir hizmete yönelik saldırılar paylaşılan altyapıdaki diğerlerini etkileyebilir.

DDoS Neden Tehlikelidir

İşletmeler için DDoS saldırıları, saldırı sadece birkaç dakika sürse bile kesinti süresi, gelir kaybı, bozulan entegrasyonlar ve zarar görmüş itibar anlamına gelir.

  • Hizmetler yavaşlar veya erişilemez hale gelir
  • Meşru trafik saldırı trafiği tarafından engellenir
  • Altyapı kaynakları tükenir
  • Operasyonel ve finansal etki hızla büyür

Erişilebilirlik kritiktir - DDoS saldırıları tam olarak bunu hedefler.

DDoS Saldırı Türleri

Hacimsel Saldırılar

Bant genişliğini doyurmak için ağı büyük trafik hacimleriyle doldurur.

Protokol Seviyesi Saldırılar

Sunucu veya güvenlik duvarı kaynaklarını tüketmek için ağ ve iletim protokollerini istismar eder.

Uygulama Katmanı Saldırılar

HTTP istekleri, API çağrıları veya meşru görünen ancak mantığı aşırı yükleyen pahalı sorgular kullanarak uygulamaları doğrudan hedefler.

DDoS Korumamız

İki katmanlı koruma yaklaşımı: herkes için temel güvenlik, kritik hizmetler için gelişmiş koruma.

Standart Koruma

Dahil

Tüm hizmetler ve tüm konumlar için varsayılan olarak etkindir.

Tasarım Amacı:

  • Tüm ağı istikrarlı tutmak
  • Paylaşılan altyapıyı korumak
  • Yaygın hacimsel ve protokol seviyesi saldırıları azaltmak

Ağ seviyesi filtreleme ve otomatik azaltma içerir.

Trafik temizleme veya uygulama seviyesi filtreleme içermez.

Gelişmiş Koruma

Talep Üzerine

Seçili veri merkezlerinde mevcuttur.

Tasarım Amacı:

  • Büyük ölçekli veya iş açısından kritik projeler
  • Artan riskli halka açık hizmetler
  • Hassas veya düzenlenmiş altyapı

Trafik temizleme, gelişmiş filtreleme, DPI ve özel azaltma profilleri içerebilir.

Koruma proje ve bütçeye göre özelleştirilir.

Gelişmiş Koruma için Bize Ulaşın

Ana Çıkarım

Temel koruma ağı sağlıklı tutar.

Gelişmiş koruma hedefli saldırılar altında kritik hizmetleri çevrimiçi tutar.

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