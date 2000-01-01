Veri Merkezleri
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Prague, Czech Republic

EU4.PRG

Batı ve Doğu Avrupa pazarları arasında stratejik konumlanma sunan Orta Avrupa veri merkezi.

Mevcut Ürünler

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GPopular
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x1000Gb SSD
€89.90/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Xeon E/64GB/NVMePopular
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Xeon E3-32 HDD 2x12TB
Xeon E3 or E5 (4c+)32Gb ECC RAM2x10TB HDD
€99.90/mo
Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Gold/256/NVMe
Xeon Gold (40c/80t)256Gb ECC RAM2x2TB NVMe
€259.00/mo
Order

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