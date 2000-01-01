Veri Merkezleri
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Prague, Czech Republic
EU4.PRG
Batı ve Doğu Avrupa pazarları arasında stratejik konumlanma sunan Orta Avrupa veri merkezi.
Mevcut Ürünler
Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GPopular
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x1000Gb SSD
€89.90/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Xeon E/64GB/NVMePopular
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.90/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
LC-E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Xeon E3-32 HDD 2x12TB
|Xeon E3 or E5 (4c+)
|32Gb ECC RAM
|2x10TB HDD
€99.90/mo
|Order
EU4.PRGPrague, Czech Republic
Gold/256/NVMe
|Xeon Gold (40c/80t)
|256Gb ECC RAM
|2x2TB NVMe
€259.00/mo
|Order
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