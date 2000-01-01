Veri Merkezleri
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Los Angeles CA, United States

US1.LAX

Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik müşterileri için optimal bağlantı sağlayan stratejik Batı Kıyısı konumu.

Mevcut Ürünler

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LAX NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LC-E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x250Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
LC-E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€89.90/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Xeon E/64GB/NVMe
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€399.00/moSetup: €19.99
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
E3/32/HDD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb HDD
€89.90/mo
Order
US1.LAXLos Angeles CA, United States
Dual Xeon/256
2x Xeon Gold (40c/80t)256Gb ECC RAM2x2000SSD
€259.00/mo
Order

Doğru veri merkezini mi seçiyorsunuz?

Dağıtmadan önce bağlantıyı test edin.

Gecikme, yönlendirme ve ağ yolları önemlidir. Dünya çapındaki lokasyonlarımızdan bağlantıyı test etmek ve iş yükünüz için en iyi eşleşmeyi bulmak için Looking Glass'ımızı kullanın. Ne arayacağınızdan emin değilseniz, mühendislerimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyar.

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