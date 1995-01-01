Altyapımızı kendi markanız altında sunun. Başlaması kolay, ölçeklendirmesi esnek.
Bayilik, ITLDC hizmetlerini kendi markanız altında veya ürünlerinizin bir parçası olarak sunmak anlamına gelir. Bu model gerçek işletmeler için tasarlandı - sadece büyük hosting şirketleri için değil.
Müşterileriniz sizi hizmet sağlayıcı olarak görüyor - altyapı, küresel konumlar ve mühendislik desteği ITLDC tarafından sağlanıyor.
Donanım yatırımı yok, veri merkezi sözleşmesi yok. Hemen bayilik yapmaya başlayın.
Müşteri tabanınızla kademeli olarak büyüyün. Önceden kapasite planlaması yok.
Kendi altyapınızı kurmadan dünya çapında veri merkezlerine erişin.
Ürününüz işlem gücü, depolama veya ağ varlığı gerektiriyorsa - bayilik doğal olarak uyar.
ITLDC ile bayilik kasıtlı olarak açık ve esnektir.
Karmaşık altyapı, ağ veya platform sorunları için - mühendislik ekibimiz size yardımcı olmak için her zaman orada.
Ana yatırımlarınız:
Uzmanlık • Müşteri Kazanımı • Destek Süreçleri
Gerçek iş değerinin yaratıldığı yer tam olarak budur.
Son kullanıcılara hizmet satıyorsanız, müşterilerinizden sorumlusunuz.
12 aylık ciroya dayalı şeffaf indirim yapısı
|12 Aylık Ciro
|İndirim
|up to €500
|8.5%
|€500 - €5,000
|10%
|€5,000 - €10,000
|12.5%
|€10,000 - €25,000
|15%
|€25,000 - €50,000
|17.5%
|€50,000+
|20%
Seviyenizi yükseltmek basittir. Örneğin: Bakiyenize 500 € eklerseniz, sadece birkaç sanal makine çalıştırıyor olsanız bile hemen %10 indirim için kalifiye olursunuz.
Bekleme yok. Yapay gecikmeler yok. Sadece gerçek kullanım.
ITLDC ile bayilik, pazara hız, öngörülebilir maliyetler, küresel erişim ve donanım yerine müşterilerinize odaklanma ile ilgilidir.
Hedef kitlenizi tanıyor ve değer sunabiliyorsanız - altyapı kısmı zaten çözülmüş.