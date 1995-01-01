ITLDC ile Bayilik

Altyapımızı kendi markanız altında sunun. Başlaması kolay, ölçeklendirmesi esnek.

Bayilik Nedir?

Bayilik, ITLDC hizmetlerini kendi markanız altında veya ürünlerinizin bir parçası olarak sunmak anlamına gelir. Bu model gerçek işletmeler için tasarlandı - sadece büyük hosting şirketleri için değil.

Müşterileriniz sizi hizmet sağlayıcı olarak görüyor - altyapı, küresel konumlar ve mühendislik desteği ITLDC tarafından sağlanıyor.

Başlaması Kolay

Donanım yatırımı yok, veri merkezi sözleşmesi yok. Hemen bayilik yapmaya başlayın.

Esnek Ölçeklendirme

Müşteri tabanınızla kademeli olarak büyüyün. Önceden kapasite planlaması yok.

Küresel Erişim

Kendi altyapınızı kurmadan dünya çapında veri merkezlerine erişin.

Bayilik Kimin İçin?

Hosting Sağlayıcıları

  • Yeni coğrafi konumlara genişleme
  • Donanım satın almadan yeni ürün hatları ekleme
  • Altyapı kurmadan önce talebi test etme

Yazılım Entegratörleri ve SaaS

  • Kullanıma hazır bulut altyapısıyla paketleme
  • Belirli müşteriler için özel sunucular
  • DIY yerine anahtar teslim dağıtımlar

İnternet Servis Sağlayıcıları

  • Farklı bölgelerde varlık noktaları
  • Katma değerli hizmetler için backend altyapısı
  • CAPEX olmadan güvenilir upstream kaynaklar

Ağ ve Güvenlik Geliştiricileri

  • Kişisel veya kurumsal VPN çözümleri
  • Barındırılan hizmetler olarak ağ cihazları
  • Sunucularda önceden yüklenmiş yazılım

Ürününüz işlem gücü, depolama veya ağ varlığı gerektiriyorsa - bayilik doğal olarak uyar.

Bayi Kim Olabilir?

ITLDC ile bayilik kasıtlı olarak açık ve esnektir.

Bireyler
Tek Girişimciler
Şirketler

Yapabilmeniz gerekenler:

  • Müşterilerinizden ödeme kabul etmek
  • Sisteminiz veya BILLmanager gibi platformlar aracılığıyla hizmetleri sipariş etmek ve yönetmek
  • Kullanıcılarınıza temel teknik destek sağlamak

Karmaşık altyapı, ağ veya platform sorunları için - mühendislik ekibimiz size yardımcı olmak için her zaman orada.

Bayilik Neden Karlı

Gerekmez

  • Sunucu platformları satın almak
  • IP adres blokları satın almak
  • Donanıma yüz binlerce yatırım yapmak
  • Veri merkezi sözleşmeleri ve lojistikle uğraşmak

Yapabilirsiniz

  • Donanım yatırımı olmadan hemen başlamak
  • Öngörülebilir maliyetlerle kademeli olarak ölçeklendirmek
  • Minimum riskle yeni bölgelere girmek
  • Hızlı bir şekilde yeni ürünler eklemek
  • Altyapı yerine müşterilere odaklanmak
  • İlk günden küresel erişim

Ana yatırımlarınız:

Uzmanlık • Müşteri Kazanımı • Destek Süreçleri

Gerçek iş değerinin yaratıldığı yer tam olarak budur.

Uyumluluk ve Sorumluluk

Bayilik aynı zamanda sorumluluk demektir

Son kullanıcılara hizmet satıyorsanız, müşterilerinizden sorumlusunuz.

Sorumluluklarınız:

  • ToS ve AUP uyumluluğu
  • Kötüye kullanım şikayetlerini ele alma
  • Uygun olduğunda temel KYC süreçleri
  • Kötüye kullanımı önleme ve buna tepki verme

Size yardımcı oluyoruz:

  • Kötüye kullanım yönetimi için en iyi uygulamalar
  • KYC iş akışları hakkında rehberlik
  • Karmaşık durumlar için yükseltme yolları

Bayi İndirimleri

12 aylık ciroya dayalı şeffaf indirim yapısı

12 Aylık Ciro İndirim
up to €500 8.5%
€500 - €5,000 10%
€5,000 - €10,000 12.5%
€10,000 - €25,000 15%
€25,000 - €50,000 17.5%
€50,000+ 20%

Nasıl çalışır:

Seviyenizi yükseltmek basittir. Örneğin: Bakiyenize 500 € eklerseniz, sadece birkaç sanal makine çalıştırıyor olsanız bile hemen %10 indirim için kalifiye olursunuz.

Bekleme yok. Yapay gecikmeler yok. Sadece gerçek kullanım.

Kısaca

ITLDC ile bayilik, pazara hız, öngörülebilir maliyetler, küresel erişim ve donanım yerine müşterilerinize odaklanma ile ilgilidir.

Hedef kitlenizi tanıyor ve değer sunabiliyorsanız - altyapı kısmı zaten çözülmüş.

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