ITLDC ile Bayilik

Bayilik Nedir?

Bayilik, ITLDC hizmetlerini kendi markanız altında veya ürünlerinizin bir parçası olarak sunmak anlamına gelir. Bu model gerçek işletmeler için tasarlandı - sadece büyük hosting şirketleri için değil.

Müşterileriniz sizi hizmet sağlayıcı olarak görüyor - altyapı, küresel konumlar ve mühendislik desteği ITLDC tarafından sağlanıyor.