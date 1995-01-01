Gerçekten Sunucu Yöneten Mühendislerden 7/24 Destek

Gerçek İnsanlar. Gerçek Destek.
Sorununuzu takip etmemize, daha hızlı yanıt vermemize ve tam teknik bağlamı korumamıza olanak tanır.
Çözüm süresi, sorunun karmaşıklığına ve müşteri yanıt süresine bağlıdır.
Birçok yaygın soru bilgi tabanımızda zaten yanıtlanmış durumda - destek biletlerini işleyen mühendisler tarafından yazılmıştır.Bilgi Tabanını Aç
Şifrenizi unuttuysanız, endişelenmeyin - olur. https://my.itldc.com adresindeki giriş sayfasına gidin ve şifre kurtarma seçeneğini kullanın. E-posta adresinizi veya kullanıcı adınızı girin, size erişimi geri kazanma talimatları göndereceğiz.
Ödeme seçenekleri bölgenize birazcık bağlıdır, ancak çoğu durumda banka kartları, PayPal, SEPA veya SWIFT üzerinden banka havaleleri veya kripto para kullanarak ödeme yapabilirsiniz. Ödeme sırasında size sunulan tam seçenekleri göreceksiniz.
Dünya çapında 20'den fazla veri merkezini işletiyoruz, bu yüzden doğru konumu seçmek performans ve gecikme için gerçekten önemlidir. Web sitemizin Datacenters bölümünde tam listeyi bulabilirsiniz. Daha derine inmek istiyorsanız, Looking Glass araçlarımız sipariş vermeden önce ağ yollarını ve gecikmeyi kontrol etmenize izin verir.
Varsayılan olarak hizmetlerimiz yönetilmez, bu da tam kontrolün sizde olduğu anlamına gelir. Donanım, ağ, sanallaştırma platformu ve veri merkezi tarafını biz hallederken, yazılım kurulumu ve sorun giderme sizin tarafınızdan yapılır. Ekstra yardıma ihtiyacınız varsa, ek destek hizmetleri mevcuttur - sadece bir bilet açın ve seçenekleri tartışalım.
Değiştirme süreleri mi? Veri merkezine, SLA'nıza ve sahada mevcut yedek parçalara bağlıdır. Çoğu donanım sorunu birkaç saat içinde çözülür, ancak daha karmaşık durumlar daha uzun sürebilir. Tam detaylara ihtiyacınız varsa, destek ekibimiz hizmetiniz için nelerin geçerli olduğunu açıklamaktan mutluluk duyar.
Evet, gerçekten acil bir durumda. Acil destek, hizmet kullanılabilirliğini etkileyen altyapı, ağ veya donanım sorunları için geçerlidir. Yazılım yanlış yapılandırmaları ve uygulama düzeyindeki sorunlar genellikle bu kategoriye girmez. Bir bilet açın ve etkiye göre öncelik vereceğiz.
Tüm destek talepleri müşteri portalından geçer. Bu, her şeyi takip edilmiş, önceliklendirilmiş ve düzgün bir şekilde işlenmiş tutmamıza yardımcı olur. Telefon desteği sağlamıyoruz ve bu çok kasıtlı.
Ağımız ve altyapımız 7/24 izlenir. Destek yanıt süreleri hizmet türünüze ve SLA'nıza bağlıdır, ancak kritik altyapı sorunları gece gündüz her saatte ele alınır.
Tam dalış için Knowledgebase'mize gidin. Destek sayfası hızlı cevaplar içindir, Bilgi Tabanı ise gerçek nasıl yapılır sihirinin yaşadığı yerdir.
Yönetilen destek seçenekleri mevcuttur - tartışmak için bizimle iletişime geçin.
Planlı bakım ve olaylar her zaman durum sayfamızda duyurulur. Mevcut sistem durumunu kontrol edin ve güncellemelere abone olun.Hizmet Durumunu Görüntüle
Destek mühendislerimiz kahve içer, logları okur ve gerçek problemleri çözer - bazen sabahın 3'ünde.
Bir şey bozulursa, zaten ona bakıyoruz.