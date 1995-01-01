Gerçekten Sunucu Yöneten Mühendislerden 7/24 Destek

Varsayılan olarak hizmetlerimiz yönetilmez, bu da tam kontrolün sizde olduğu anlamına gelir. Donanım, ağ, sanallaştırma platformu ve veri merkezi tarafını biz hallederken, yazılım kurulumu ve sorun giderme sizin tarafınızdan yapılır. Ekstra yardıma ihtiyacınız varsa, ek destek hizmetleri mevcuttur - sadece bir bilet açın ve seçenekleri tartışalım.