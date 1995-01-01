Veri Merkezleri
🇮🇹
Milano, Italy
EU8.MXP
İtalya'nın ekonomik başkentinde, mükemmel Akdeniz bağlantısı sunan Güney Avrupa veri merkezi.
Mevcut Ürünler
Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 64GPopular
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
E5/32/SSD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
Gold/64GB/NVMePopular
|Xeon Gold (10c/20t)
|64Gb ECC RAM
|2x1000GB NVMe
€99.90/mo
|Order
EU8.MXPMilano, Italy
Dual Xeon/512
|Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
|Order
Doğru veri merkezini mi seçiyorsunuz?
Dağıtmadan önce bağlantıyı test edin.
Gecikme, yönlendirme ve ağ yolları önemlidir. Dünya çapındaki lokasyonlarımızdan bağlantıyı test etmek ve iş yükünüz için en iyi eşleşmeyi bulmak için Looking Glass'ımızı kullanın. Ne arayacağınızdan emin değilseniz, mühendislerimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyar.