Veri Merkezleri
🇨🇭
Geneva, Switzerland
EU6.GVA
Tarafsız bir yargı bölgesinde en yüksek güvenlik standartları ve veri koruma sağlayan premium İsviçre veri merkezi.
Mevcut Ürünler
Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 1G
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99/mo
|Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 2G
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99/mo
|Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
GVA NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
E3/32/SSD
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€89.90/mo
|Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
Xeon E/64GB/NVMe
|Xeon E 2236+ (6c/12t)
|64Gb ECC RAM
|2x500Gb NVMe
€99.90/mo
|Order
EU6.GVAGeneva, Switzerland
Dual Xeon/512
|2x Xeon Gold (40c/80t)
|512Gb ECC RAM
|4x2TB SSD
€349.00/moSetup: €19.99
|Order
Doğru veri merkezini mi seçiyorsunuz?
Dağıtmadan önce bağlantıyı test edin.
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