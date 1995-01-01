Veri Merkezleri
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Seattle WA, United States

US5.SEA

Olağanüstü Asya-Pasifik bağlantısı ve yeşil enerji altyapısına sahip Pasifik Kuzeybatısı konumu.

Mevcut Ürünler

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 1G-15%
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
3.99€3.39/mo
Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 2G-15%
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
7.99€6.79/mo
Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
US5.SEASeattle WA, United States
E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Order
US5.SEASeattle WA, United States
E5/32/HDD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Order
US5.SEASeattle WA, United States
LC E3/32/SSD
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Order

Doğru veri merkezini mi seçiyorsunuz?

Dağıtmadan önce bağlantıyı test edin.

Gecikme, yönlendirme ve ağ yolları önemlidir. Dünya çapındaki lokasyonlarımızdan bağlantıyı test etmek ve iş yükünüz için en iyi eşleşmeyi bulmak için Looking Glass'ımızı kullanın. Ne arayacağınızdan emin değilseniz, mühendislerimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyar.

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