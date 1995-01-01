Veri Merkezleri
🇺🇸
Seattle WA, United States
US5.SEA
Olağanüstü Asya-Pasifik bağlantısı ve yeşil enerji altyapısına sahip Pasifik Kuzeybatısı konumu.
Mevcut Ürünler
Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 1G-15%
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99€3.39/mo
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 2G-15%
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99€6.79/mo
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
E5/32/SSD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
E5/32/HDD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
LC E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Order
Doğru veri merkezini mi seçiyorsunuz?
Dağıtmadan önce bağlantıyı test edin.
Gecikme, yönlendirme ve ağ yolları önemlidir. Dünya çapındaki lokasyonlarımızdan bağlantıyı test etmek ve iş yükünüz için en iyi eşleşmeyi bulmak için Looking Glass'ımızı kullanın. Ne arayacağınızdan emin değilseniz, mühendislerimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyar.