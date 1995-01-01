Veri Merkezleri
🇺🇦
Kharkiv, Ukraine
UA1.KHA
Rekabetçi fiyatlandırma ve bölgesel bağlantı çözümleri sunan Doğu Ukrayna konumu.
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Gecikme, yönlendirme ve ağ yolları önemlidir. Dünya çapındaki lokasyonlarımızdan bağlantıyı test etmek ve iş yükünüz için en iyi eşleşmeyi bulmak için Looking Glass'ımızı kullanın. Ne arayacağınızdan emin değilseniz, mühendislerimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyar.