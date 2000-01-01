HD VDS

Yedekleme ve veri depolama için HDD depolama ile uygun maliyetli sanal sunucular

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CPU
RAM
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Fiyat
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GPopüler
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GPopüler
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
1 vCPU0.5 GB100 GB HDD
€1.33/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GPopüler
1 vCPU2 GB1000 GB HDD
€5.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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Daha fazla performansa mı ihtiyacınız var?

HD VDS yedekleme depolaması için tasarlanmıştır - hız için değil.

İş yükünüz hızlı G/Ç, düşük gecikme veya sabit performans gerektiriyorsa, NVMe VDS daha iyi bir seçenektir. Yüksek trafik, yoğun hesaplama veya tam donanım kontrolü için özel sunucular maksimum esneklik sunar.

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