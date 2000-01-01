HD VDS
Yedekleme ve veri depolama için HDD depolama ile uygun maliyetli sanal sunucular
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Fiyat
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
|Sipariş Ver
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Sipariş Ver
EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GPopüler
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Sipariş Ver
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
|Sipariş Ver
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GPopüler
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Sipariş Ver
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Sipariş Ver
EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Sipariş Ver
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
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EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Sipariş Ver
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 1000G
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Sipariş Ver
EU5.GDNGdansk, Poland
GDN HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Sipariş Ver
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 100G
|1 vCPU
|0.5 GB
|100 GB HDD
€1.33/mo
|Sipariş Ver
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 500G
|1 vCPU
|1 GB
|500 GB HDD
€3.99/mo
|Sipariş Ver
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 1000GPopüler
|1 vCPU
|2 GB
|1000 GB HDD
€5.99/mo
|Sipariş Ver
US3.MIAMiami FL, United States
MIA HD VDS 2000G
|2 vCPU
|4 GB
|2000 GB HDD
€11.99/mo
|Sipariş Ver
Daha fazla performansa mı ihtiyacınız var?
HD VDS yedekleme depolaması için tasarlanmıştır - hız için değil.
İş yükünüz hızlı G/Ç, düşük gecikme veya sabit performans gerektiriyorsa, NVMe VDS daha iyi bir seçenektir. Yüksek trafik, yoğun hesaplama veya tam donanım kontrolü için özel sunucular maksimum esneklik sunar.