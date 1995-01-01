İletişime Geçin

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Mevcut Müşteriler: Destek Biletlerini Kullanın

Mevcut bir müşteriyseniz veya talebiniz mevcut bir hizmetle ilgiliyse, müşteri portalı aracılığıyla bir destek bileti açmalısınız. Bu, daha hızlı yanıt süreleri ve uygun sorun takibi sağlar.

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Kötüye Kullanım ve Yasal Bildirim

  • Kötüye Kullanım Raporları: Bir kötüye kullanım raporu gönderirken, raporlayan tarafa doğrudan yanıt garantisi vermiyoruz. Ancak, tüm kötüye kullanım raporları ekibimiz tarafından incelenir ve işlenir.
  • Raporların İletilmesi: Varsayılan olarak, bir kötüye kullanım raporu araştırma ve düzeltme için hizmet sahibine iletilebilir.
  • Gerekli Bilgiler: Lütfen bildirilen aktiviteyle ilgili IP adresini ve aktivitenin gözlemlendiği tarih ve saati eklediğinizden emin olun. Yalnızca alan adı yeterli değildir - ITLDC alan adlarına dayalı hizmetler sağlamaz ve birçok durumda yalnızca bir alan kullanarak bir hizmeti güvenilir şekilde tanımlayamayız.
  • Kolluk Kuvveti Talepleri: Kolluk kuvveti talepleri, mahkeme celpleri, arama emirleri ve diğer resmi yasal sorgular özel prosedürümüzü takip etmelidir. Lütfen Kolluk Kuvveti Talepleri sayfamıza bakın.