Veri Merkezleri
🇩🇪

Dusseldorf, Germany

EU9.DUS

Katı veri koruma yasaları ve dünya standartlarında altyapı standartları ile premium Alman veri merkezi.

Mevcut Ürünler

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 1GPopular
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
LC-E3/32/SSDPopular
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x1000Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
Gold/64GB/NVMe
Xeon Gold (6c/12t)64Gb ECC RAM2x1000GB NVMe
€99.90/mo
Order
EU9.DUSDusseldorf, Germany
Dual Xeon/512
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM2x4TB NVMe
€349.00/moSetup: €19.99
Order

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Gecikme, yönlendirme ve ağ yolları önemlidir. Dünya çapındaki lokasyonlarımızdan bağlantıyı test etmek ve iş yükünüz için en iyi eşleşmeyi bulmak için Looking Glass'ımızı kullanın. Ne arayacağınızdan emin değilseniz, mühendislerimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyar.

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