Глобальные локации
20+ глобальные локации
Los Angeles CA, United States
Стратегическая локация на западном побережье, обеспечивающая оптимальную связь для клиентов из Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Secaucus NJ, United States
Дата-центр на восточном побережье в сердце Нью-Джерси, предлагающий отличную связь с основными сетями США и Европы.
Miami FL, United States
Премиум-локация на юго-востоке США с отличной латиноамериканской связью и доступом с низкой задержкой.
Chicago IL, United States
Центральный дата-центр США, обеспечивающий сбалансированную связь по всей Северной Америке с резервной сетевой инфраструктурой.
Seattle WA, United States
Локация на северо-западе Тихого океана с исключительной связью с Азиатско-Тихоокеанским регионом и инфраструктурой зелёной энергии.
Amsterdam, Netherlands
Главный европейский интернет-хаб, предлагающий первоклассную связь и сетевое разнообразие в Нидерландах.
Sofia, Bulgaria
Экономически выгодная локация в Восточной Европе с отличной региональной связью и конкурентными ценами.
Riga, Latvia
Балтийский дата-центр, обеспечивающий надёжную инфраструктуру и отличную связь с нордическими и восточноевропейскими рынками.
Prague, Czech Republic
Центральноевропейский дата-центр, предлагающий стратегическое расположение между западноевропейскими и восточноевропейскими рынками.
Gdansk, Poland
Локация на севере Польши с современными объектами и отличной связью со скандинавскими и балтийскими регионами.
Geneva, Switzerland
Премиум-швейцарский дата-центр, обеспечивающий высочайшие стандарты безопасности и защиты данных в нейтральной юрисдикции.
Bucharest, Romania
Растущий восточноевропейский хаб с современной инфраструктурой и конкурентными ценами для региональных клиентов.
Milano, Italy
Южноевропейский дата-центр в экономической столице Италии, предлагающий отличную средиземноморскую связь.
Dusseldorf, Germany
Премиум-немецкий дата-центр со строгими законами о защите данных и мировыми стандартами инфраструктуры.
Thessaloniki, Greece
Стратегическая юго-восточная европейская локация, обеспечивающая шлюзовую связь с Балканами и Восточным Средиземноморьем.
Barcelona, Spain
Средиземноморский хаб дата-центра с отличной связью с Южной Европой и Северной Африкой.
Kharkiv, Ukraine
Локация в Восточной Украине, предлагающая конкурентные цены и решения региональной связи.
Kyiv, Ukraine
Дата-центр украинской столицы, обеспечивающий экономичный хостинг с современной инфраструктурой.
Singapore, Singapore
Главный Азиатско-Тихоокеанский хаб, предлагающий первоклассную инфраструктуру и связь по всему региону APAC.
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