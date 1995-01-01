Глобальные локации

Все Регионы ( 19 ) Европа ( 13 ) Северная Америка ( 5 ) Азия ( 1 )

Los Angeles CA , United States US1.LAX 🇺🇸

Стратегическая локация на западном побережье, обеспечивающая оптимальную связь для клиентов из Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

14 доступно

Secaucus NJ , United States US2.EWR 🇺🇸

Дата-центр на восточном побережье в сердце Нью-Джерси, предлагающий отличную связь с основными сетями США и Европы.

10 доступно

Miami FL , United States US3.MIA 🇺🇸

Премиум-локация на юго-востоке США с отличной латиноамериканской связью и доступом с низкой задержкой.

16 доступно

Chicago IL , United States US4.ORD 🇺🇸

Центральный дата-центр США, обеспечивающий сбалансированную связь по всей Северной Америке с резервной сетевой инфраструктурой.

10 доступно

Seattle WA , United States US5.SEA 🇺🇸

Локация на северо-западе Тихого океана с исключительной связью с Азиатско-Тихоокеанским регионом и инфраструктурой зелёной энергии.

10 доступно

Amsterdam , Netherlands EU1.AMS Twin DC 🇳🇱

Главный европейский интернет-хаб, предлагающий первоклассную связь и сетевое разнообразие в Нидерландах.

16 доступно

Sofia , Bulgaria EU2.SOF 🇧🇬

Экономически выгодная локация в Восточной Европе с отличной региональной связью и конкурентными ценами.

19 доступно

Riga , Latvia EU3.RIX 🇱🇻

Балтийский дата-центр, обеспечивающий надёжную инфраструктуру и отличную связь с нордическими и восточноевропейскими рынками.

13 доступно

Prague , Czech Republic EU4.PRG 🇨🇿

Центральноевропейский дата-центр, предлагающий стратегическое расположение между западноевропейскими и восточноевропейскими рынками.

16 доступно

Gdansk , Poland EU5.GDN Twin DC 🇵🇱

Локация на севере Польши с современными объектами и отличной связью со скандинавскими и балтийскими регионами.

17 доступно

Geneva , Switzerland EU6.GVA 🇨🇭

Премиум-швейцарский дата-центр, обеспечивающий высочайшие стандарты безопасности и защиты данных в нейтральной юрисдикции.

10 доступно

Bucharest , Romania EU7.BUC 🇷🇴

Растущий восточноевропейский хаб с современной инфраструктурой и конкурентными ценами для региональных клиентов.

11 доступно

Milano , Italy EU8.MXP 🇮🇹

Южноевропейский дата-центр в экономической столице Италии, предлагающий отличную средиземноморскую связь.

10 доступно

Dusseldorf , Germany EU9.DUS 🇩🇪

Премиум-немецкий дата-центр со строгими законами о защите данных и мировыми стандартами инфраструктуры.

10 доступно

Thessaloniki , Greece EU10.SKG 🇬🇷

Стратегическая юго-восточная европейская локация, обеспечивающая шлюзовую связь с Балканами и Восточным Средиземноморьем.

10 доступно

Barcelona , Spain EU11.BCN 🇪🇸

Средиземноморский хаб дата-центра с отличной связью с Южной Европой и Северной Африкой.

9 доступно

Kharkiv , Ukraine UA1.KHA 🇺🇦

Локация в Восточной Украине, предлагающая конкурентные цены и решения региональной связи.

0 доступно

Kyiv , Ukraine UA2.IEV 🇺🇦

Дата-центр украинской столицы, обеспечивающий экономичный хостинг с современной инфраструктурой.

13 доступно

Singapore , Singapore SG1.SIN 🇸🇬

Главный Азиатско-Тихоокеанский хаб, предлагающий первоклассную инфраструктуру и связь по всему региону APAC.