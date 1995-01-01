Глобальные локации

20+ глобальные локации

Los Angeles CA, United States

US1.LAX
🇺🇸

Стратегическая локация на западном побережье, обеспечивающая оптимальную связь для клиентов из Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

14 доступно

Secaucus NJ, United States

US2.EWR
🇺🇸

Дата-центр на восточном побережье в сердце Нью-Джерси, предлагающий отличную связь с основными сетями США и Европы.

10 доступно

Miami FL, United States

US3.MIA
🇺🇸

Премиум-локация на юго-востоке США с отличной латиноамериканской связью и доступом с низкой задержкой.

16 доступно

Chicago IL, United States

US4.ORD
🇺🇸

Центральный дата-центр США, обеспечивающий сбалансированную связь по всей Северной Америке с резервной сетевой инфраструктурой.

10 доступно

Seattle WA, United States

US5.SEA
🇺🇸

Локация на северо-западе Тихого океана с исключительной связью с Азиатско-Тихоокеанским регионом и инфраструктурой зелёной энергии.

10 доступно

Amsterdam, Netherlands

EU1.AMSTwin DC
🇳🇱

Главный европейский интернет-хаб, предлагающий первоклассную связь и сетевое разнообразие в Нидерландах.

16 доступно

Sofia, Bulgaria

EU2.SOF
🇧🇬

Экономически выгодная локация в Восточной Европе с отличной региональной связью и конкурентными ценами.

19 доступно

Riga, Latvia

EU3.RIX
🇱🇻

Балтийский дата-центр, обеспечивающий надёжную инфраструктуру и отличную связь с нордическими и восточноевропейскими рынками.

13 доступно

Prague, Czech Republic

EU4.PRG
🇨🇿

Центральноевропейский дата-центр, предлагающий стратегическое расположение между западноевропейскими и восточноевропейскими рынками.

16 доступно

Gdansk, Poland

EU5.GDNTwin DC
🇵🇱

Локация на севере Польши с современными объектами и отличной связью со скандинавскими и балтийскими регионами.

17 доступно

Geneva, Switzerland

EU6.GVA
🇨🇭

Премиум-швейцарский дата-центр, обеспечивающий высочайшие стандарты безопасности и защиты данных в нейтральной юрисдикции.

10 доступно

Bucharest, Romania

EU7.BUC
🇷🇴

Растущий восточноевропейский хаб с современной инфраструктурой и конкурентными ценами для региональных клиентов.

11 доступно

Milano, Italy

EU8.MXP
🇮🇹

Южноевропейский дата-центр в экономической столице Италии, предлагающий отличную средиземноморскую связь.

10 доступно

Dusseldorf, Germany

EU9.DUS
🇩🇪

Премиум-немецкий дата-центр со строгими законами о защите данных и мировыми стандартами инфраструктуры.

10 доступно

Thessaloniki, Greece

EU10.SKG
🇬🇷

Стратегическая юго-восточная европейская локация, обеспечивающая шлюзовую связь с Балканами и Восточным Средиземноморьем.

10 доступно

Barcelona, Spain

EU11.BCN
🇪🇸

Средиземноморский хаб дата-центра с отличной связью с Южной Европой и Северной Африкой.

9 доступно

Kharkiv, Ukraine

UA1.KHA
🇺🇦

Локация в Восточной Украине, предлагающая конкурентные цены и решения региональной связи.

0 доступно

Kyiv, Ukraine

UA2.IEV
🇺🇦

Дата-центр украинской столицы, обеспечивающий экономичный хостинг с современной инфраструктурой.

13 доступно

Singapore, Singapore

SG1.SIN
🇸🇬

Главный Азиатско-Тихоокеанский хаб, предлагающий первоклассную инфраструктуру и связь по всему региону APAC.

7 доступно

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