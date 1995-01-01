Дата-центры
🇺🇸
Seattle WA, United States
US5.SEA
Локация на северо-западе Тихого океана с исключительной связью с Азиатско-Тихоокеанским регионом и инфраструктурой зелёной энергии.
Доступные продукты
Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 1G-15%
|1 vCPU
|1 GB
|10 GB NVMe
€3.99€3.39/mo
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 2G-15%
|2 vCPU
|2 GB
|15 GB NVMe
€7.99€6.79/mo
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 4G
|4 vCPU
|4 GB
|25 GB NVMe
€15.99/mo
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 8G
|8 vCPU
|8 GB
|50 GB NVMe
€31.99/mo
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 16G
|4 vCPU+
|16 GB
|100 GB NVMe
€63.99/mo
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 32G
|8 vCPU+
|32 GB
|200 GB NVMe
€127.99/mo
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
SEA NVMe VDS 64G
|16 vCPU+
|64 GB
|400 GB NVMe
€219.99/mo
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
E5/32/SSD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
E5/32/HDD
|Xeon E5 v4 (8c/16t)
|32Gb ECC RAM
|2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
|Order
US5.SEASeattle WA, United States
LC E3/32/SSD
|Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)
|32Gb ECC RAM
|2x2000Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
|Order
Выбираете правильный дата-центр?
Протестируйте подключение перед развёртыванием.
Задержка, маршрутизация и сетевые пути имеют значение. Используйте наш Looking Glass для тестирования подключения из наших локаций по всему миру и найдите лучшее решение для вашей нагрузки. Если вы не уверены, что искать, наши инженеры будут рады помочь.