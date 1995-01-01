Защита от DDoS

Что такое DDoS-атака?

DDoS-атака (Распределенная отказ в обслуживании) перегружает сервис большими объемами трафика из множества источников одновременно.

Цель - истощить сетевые, серверные или прикладные ресурсы и сделать сервис недоступным для легитимных пользователей.

Даже короткие атаки могут иметь долгосрочные последствия, особенно для сервисов, ориентированных на клиентов, или критичных по времени.