Защита от DDoS

Поддерживайте свою инфраструктуру онлайн и защищенной от распределенных атак типа отказ в обслуживании.

Что такое DDoS-атака?

DDoS-атака (Распределенная отказ в обслуживании) перегружает сервис большими объемами трафика из множества источников одновременно.

Цель - истощить сетевые, серверные или прикладные ресурсы и сделать сервис недоступным для легитимных пользователей.

Даже короткие атаки могут иметь долгосрочные последствия, особенно для сервисов, ориентированных на клиентов, или критичных по времени.

В виртуализованных средах атаки на один сервис могут влиять на другие в общей инфраструктуре.

Почему DDoS Опасен

Для бизнеса DDoS-атаки означают простои, потерю доходов, нарушенные интеграции и поврежденную репутацию - даже если атака длится всего несколько минут.

  • Сервисы становятся медленными или недоступными
  • Легитимный трафик блокируется атакующим трафиком
  • Ресурсы инфраструктуры истощаются
  • Операционное и финансовое воздействие быстро растет

Доступность критична - DDoS-атаки нацелены именно на это.

Типы DDoS-атак

Объемные Атаки

Заливают сеть массовыми объемами трафика для насыщения пропускной способности.

Атаки Уровня Протокола

Используют сетевые и транспортные протоколы для истощения ресурсов сервера или брандмауэра.

Атаки Уровня Приложения

Нацелены непосредственно на приложения, используя HTTP-запросы, API-вызовы или дорогостоящие запросы, которые выглядят легитимно, но перегружают логику.

Наша Защита от DDoS

Двухуровневый подход к защите: базовая безопасность для всех, усиленная защита для критичных сервисов.

Стандартная Защита

Включена

Включена по умолчанию для всех сервисов и всех локаций.

Разработана для:

  • Поддержания стабильности всей сети
  • Защиты общей инфраструктуры
  • Смягчения распространенных объемных атак и атак уровня протокола

Включает фильтрацию на уровне сети и автоматическое смягчение.

Не включает очистку трафика или фильтрацию на уровне приложения.

Расширенная Защита

По Запросу

Доступна в выбранных дата-центрах.

Разработана для:

  • Крупномасштабных или критически важных для бизнеса проектов
  • Публичных сервисов с повышенным риском
  • Чувствительной или регулируемой инфраструктуры

Может включать очистку трафика, расширенную фильтрацию, DPI и индивидуальные профили смягчения.

Защита адаптируется под проект и бюджет.

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Ключевой Вывод

Базовая защита поддерживает сеть здоровой.

Расширенная защита поддерживает критичные сервисы онлайн при целевых атаках.

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