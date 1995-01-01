Защита от DDoS

Поддерживайте свою инфраструктуру онлайн и защищенной от распределенных атак типа отказ в обслуживании.
DDoS-атака (Распределенная отказ в обслуживании) перегружает сервис большими объемами трафика из множества источников одновременно.
Цель - истощить сетевые, серверные или прикладные ресурсы и сделать сервис недоступным для легитимных пользователей.
Даже короткие атаки могут иметь долгосрочные последствия, особенно для сервисов, ориентированных на клиентов, или критичных по времени.
В виртуализованных средах атаки на один сервис могут влиять на другие в общей инфраструктуре.
Для бизнеса DDoS-атаки означают простои, потерю доходов, нарушенные интеграции и поврежденную репутацию - даже если атака длится всего несколько минут.
Доступность критична - DDoS-атаки нацелены именно на это.
Заливают сеть массовыми объемами трафика для насыщения пропускной способности.
Используют сетевые и транспортные протоколы для истощения ресурсов сервера или брандмауэра.
Нацелены непосредственно на приложения, используя HTTP-запросы, API-вызовы или дорогостоящие запросы, которые выглядят легитимно, но перегружают логику.
Двухуровневый подход к защите: базовая безопасность для всех, усиленная защита для критичных сервисов.
Включена по умолчанию для всех сервисов и всех локаций.
Включает фильтрацию на уровне сети и автоматическое смягчение.
Не включает очистку трафика или фильтрацию на уровне приложения.
Доступна в выбранных дата-центрах.
Может включать очистку трафика, расширенную фильтрацию, DPI и индивидуальные профили смягчения.
Защита адаптируется под проект и бюджет.
Базовая защита поддерживает сеть здоровой.
Расширенная защита поддерживает критичные сервисы онлайн при целевых атаках.