Реселлинг с ITLDC

Предлагайте нашу инфраструктуру под своим брендом. Просто начать, гибко масштабировать.

Что такое Реселлинг?

Реселлинг означает предложение услуг ITLDC под вашим собственным брендом или как часть ваших продуктов. Эта модель разработана для реального бизнеса - не только крупных хостинг-компаний.

Ваши клиенты видят вас как поставщика услуг - в то время как инфраструктура, глобальные локации и инженерная поддержка обеспечиваются ITLDC.

Просто Начать

Без инвестиций в оборудование, без договоров дата-центра. Начинайте реселлинг немедленно.

Гибкое Масштабирование

Растите постепенно с вашей клиентской базой. Без предварительного планирования мощности.

Глобальный Охват

Доступ к дата-центрам по всему миру без построения собственной инфраструктуры.

Для Кого Реселлинг?

Хостинг-Провайдеры

  • Расширение в новые географические локации
  • Добавление новых продуктовых линий без покупки оборудования
  • Тестирование спроса перед построением инфраструктуры

Интеграторы ПО и SaaS

  • Объединение с готовой облачной инфраструктурой
  • Выделенные серверы для конкретных клиентов
  • Развертывание под ключ вместо DIY

Интернет-Провайдеры

  • Точки присутствия в разных регионах
  • Бэкенд инфраструктура для дополнительных услуг
  • Надежные аплинк ресурсы без CAPEX

Разработчики Сети и Безопасности

  • Личные или корпоративные VPN решения
  • Сетевое оборудование как хостинговые услуги
  • Предустановленное ПО на серверах

Если ваш продукт нуждается в вычислениях, хранении или сетевом присутствии - реселлинг подходит естественно.

Кто Может Стать Реселлером?

Реселлинг с ITLDC намеренно открыт и гибок.

Физические Лица
Индивидуальные Предприниматели
Компании

Что вы должны уметь делать:

  • Принимать платежи от ваших клиентов
  • Заказывать и управлять услугами через вашу систему или платформы типа BILLmanager
  • Предоставлять базовую техническую поддержку вашим пользователям

Для сложных проблем инфраструктуры, сети или платформы - наша инженерная команда всегда готова помочь вам.

Почему Реселлинг Выгоден

Вам НЕ нужно

  • Покупать серверные платформы
  • Покупать блоки IP адресов
  • Инвестировать сотни тысяч в оборудование
  • Иметь дело с договорами дата-центров и логистикой

Вы МОЖЕТЕ

  • Начать немедленно без инвестиций в оборудование
  • Масштабироваться постепенно с предсказуемыми затратами
  • Входить в новые регионы с минимальным риском
  • Быстро добавлять новые продукты
  • Фокусироваться на клиентах, а не на инфраструктуре
  • Глобальный охват с первого дня

Ваши основные инвестиции:

Экспертиза • Привлечение Клиентов • Процессы Поддержки

Что именно там, где создается настоящая бизнес-ценность.

Соответствие и Ответственность

Реселлинг также означает ответственность

Если вы продаете услуги конечным пользователям, вы ответственны за своих клиентов.

Ваши обязанности:

  • Соответствие ToS и AUP
  • Обработка жалоб на злоупотребления
  • Базовые процессы KYC где применимо
  • Предотвращение и реагирование на злоупотребления

Мы помогаем вам с:

  • Лучшие практики обработки злоупотреблений
  • Руководство по рабочим процессам KYC
  • Пути эскалации для сложных случаев

Скидки для Реселлеров

Прозрачная структура скидок на основе вашего 12-месячного оборота

12-Месячный Оборот Скидка
up to €500 8.5%
€500 - €5,000 10%
€5,000 - €10,000 12.5%
€10,000 - €25,000 15%
€25,000 - €50,000 17.5%
€50,000+ 20%

Как это работает:

Обновление вашего уровня простое. Например: Если вы добавляете €500 к балансу, вы немедленно квалифицируетесь для скидки 10% - даже если вы запускаете только несколько виртуальных машин.

Без ожидания. Без искусственных задержек. Только реальное использование.

Коротко

Реселлинг с ITLDC - это скорость выхода на рынок, предсказуемые затраты, глобальный охват и фокус на ваших клиентах вместо оборудования.

Если вы знаете свою аудиторию и можете предоставить ценность - часть инфраструктуры уже решена.

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