Реселлинг с ITLDC

Что такое Реселлинг?

Реселлинг означает предложение услуг ITLDC под вашим собственным брендом или как часть ваших продуктов. Эта модель разработана для реального бизнеса - не только крупных хостинг-компаний.

Ваши клиенты видят вас как поставщика услуг - в то время как инфраструктура, глобальные локации и инженерная поддержка обеспечиваются ITLDC.