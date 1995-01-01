Предлагайте нашу инфраструктуру под своим брендом. Просто начать, гибко масштабировать.
Реселлинг означает предложение услуг ITLDC под вашим собственным брендом или как часть ваших продуктов. Эта модель разработана для реального бизнеса - не только крупных хостинг-компаний.
Ваши клиенты видят вас как поставщика услуг - в то время как инфраструктура, глобальные локации и инженерная поддержка обеспечиваются ITLDC.
Без инвестиций в оборудование, без договоров дата-центра. Начинайте реселлинг немедленно.
Растите постепенно с вашей клиентской базой. Без предварительного планирования мощности.
Доступ к дата-центрам по всему миру без построения собственной инфраструктуры.
Если ваш продукт нуждается в вычислениях, хранении или сетевом присутствии - реселлинг подходит естественно.
Реселлинг с ITLDC намеренно открыт и гибок.
Для сложных проблем инфраструктуры, сети или платформы - наша инженерная команда всегда готова помочь вам.
Ваши основные инвестиции:
Экспертиза • Привлечение Клиентов • Процессы Поддержки
Что именно там, где создается настоящая бизнес-ценность.
Если вы продаете услуги конечным пользователям, вы ответственны за своих клиентов.
Прозрачная структура скидок на основе вашего 12-месячного оборота
|12-Месячный Оборот
|Скидка
|up to €500
|8.5%
|€500 - €5,000
|10%
|€5,000 - €10,000
|12.5%
|€10,000 - €25,000
|15%
|€25,000 - €50,000
|17.5%
|€50,000+
|20%
Обновление вашего уровня простое. Например: Если вы добавляете €500 к балансу, вы немедленно квалифицируетесь для скидки 10% - даже если вы запускаете только несколько виртуальных машин.
Без ожидания. Без искусственных задержек. Только реальное использование.
Реселлинг с ITLDC - это скорость выхода на рынок, предсказуемые затраты, глобальный охват и фокус на ваших клиентах вместо оборудования.
Если вы знаете свою аудиторию и можете предоставить ценность - часть инфраструктуры уже решена.