Поддержка 24/7 от Инженеров, Которые Действительно Управляют Серверами

По умолчанию наши услуги неуправляемые, что означает, что вы имеете полный контроль. Мы заботимся об оборудовании, сети, платформе виртуализации и дата-центре, в то время как настройка программного обеспечения и устранение неполадок выполняются вами. Если вам нужна дополнительная помощь, доступны дополнительные услуги поддержки - просто откройте тикет, и мы обсудим варианты.