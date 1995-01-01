Поддержка 24/7 от Инженеров, Которые Действительно Управляют Серверами

Настоящие Люди. Настоящая Поддержка.
Она позволяет нам отслеживать вашу проблему, быстрее отвечать и сохранять полный технический контекст.
Время решения зависит от сложности проблемы и времени ответа клиента.
Многие частые вопросы уже имеют ответы в нашей базе знаний - написанной теми же инженерами, которые обрабатывают тикеты поддержки.Открыть Базу Знаний
Если вы забыли пароль, не волнуйтесь - это случается. Перейдите на страницу входа по адресу https://my.itldc.com и воспользуйтесь опцией восстановления пароля. Введите свой адрес электронной почты или имя пользователя, и мы отправим вам инструкции по восстановлению доступа.
Варианты оплаты немного зависят от вашего региона, но в большинстве случаев вы можете платить банковскими картами, PayPal, банковскими переводами через SEPA или SWIFT, или криптовалютой. Точные доступные варианты вы увидите при оформлении заказа.
Мы управляем более чем 20 дата-центрами по всему миру, поэтому выбор правильного расположения действительно важен для производительности и задержки. Полный список вы можете найти в разделе Datacenters нашего сайта. Если хотите углубиться, наши инструменты Looking Glass позволяют проверить сетевые пути и задержку перед заказом.
По умолчанию наши услуги неуправляемые, что означает, что вы имеете полный контроль. Мы заботимся об оборудовании, сети, платформе виртуализации и дата-центре, в то время как настройка программного обеспечения и устранение неполадок выполняются вами. Если вам нужна дополнительная помощь, доступны дополнительные услуги поддержки - просто откройте тикет, и мы обсудим варианты.
Время замены? Это зависит от дата-центра, вашего SLA и доступных запасных частей на месте. Большинство проблем с оборудованием решаются в течение нескольких часов, но более сложные случаи могут занять больше времени. Если вам нужны точные детали, наша команда поддержки с радостью уточнит, что применимо к вашей услуге.
Да, когда это действительно экстренная ситуация. Экстренная поддержка применяется к проблемам инфраструктуры, сети или оборудования, которые влияют на доступность услуги. Неправильные конфигурации программного обеспечения и проблемы на уровне приложений обычно не попадают в эту категорию. Откройте тикет, и мы присвоим ему приоритет на основе влияния.
Все запросы на поддержку проходят через клиентский портал. Это помогает нам сохранять все отслеженным, приоритизированным и должным образом обработанным. Мы не предоставляем поддержку по телефону, и это совершенно намеренно.
Наша сеть и инфраструктура отслеживаются 24/7. Время ответа поддержки зависит от типа вашей услуги и SLA, но критичные проблемы инфраструктуры обрабатываются в любое время, днем или ночью.
Для полного погружения перейдите в нашу Knowledgebase. Страница поддержки предназначена для б�ыстрых ответов, а База знаний - это место, где живет настоящая магия инструкций.
Доступны варианты управляемой поддержки - свяжитесь с нами для обсуждения.
Плановое обслуживание и инциденты всегда объявляются на нашей странице статуса. Проверьте текущее состояние системы и подпишитесь на обновления.Посмотреть Статус Сервиса
Наши инженеры поддержки пьют кофе, читают логи и решают реальные проблемы - иногда в 3 часа ночи.
Если что-то ломается, мы уже смотрим на это.