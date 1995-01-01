Свяжитесь с нами

Мы здесь, чтобы помочь с вашими вопросами, заказами и техническими проблемами

Существующие Клиенты: Используйте Тикеты Поддержки

Если вы являетесь существующим клиентом или ваш запрос относится к существующему сервису, вы должны открыть тикет поддержки через клиентский портал. Это обеспечивает более быстрое время ответа и надлежащее отслеживание проблемы.

Открыть Тикет Поддержки Страница Статуса База Знаний

Как Мы Можем Помочь?

Выберите опцию, которая лучше всего соответствует вашим потребностям

Поддержка

Проблемы с существующими сервисами

Открыть Тикет Поддержки

Продажи

Новые заказы и запросы

Связаться с Отделом Продаж

Выставление Счетов

Вопросы по платежам и счетам

Запрос по Выставлению Счетов

Перепродажа

Возможности партнерства

Запрос Реселлера

Отчет о Злоупотреблении

Сообщить о злоупотреблении сетью

Сообщить о Злоупотреблении

Отправьте Нам Сообщение

Для общих запросов, новых заказов или других вопросов

0 / 500

Reminder: If you have an existing service issue, please use the customer portal to open a support ticket.

Уведомление о Злоупотреблении и Юридическое

  • Отчеты о Злоупотреблениях: При отправке отчета о злоупотреблении мы не гарантируем прямой ответ сообщающей стороне. Однако все отчеты о злоупотреблениях рассматриваются и обрабатываются нашей командой.
  • Пересылка Отчетов: По умолчанию отчет о злоупотреблении может быть переслан владельцу сервиса для расследования и устранения.
  • Необходимая Информация: Убедитесь, что включили IP-адрес, связанный с сообщаемой активностью, и дату и время, когда активность была замечена. Одного доменного имени недостаточно - ITLDC не предоставляет услуги на основе доменных имен, и во многих случаях мы не можем надежно идентифицировать сервис, используя только домен.
  • Запросы Правоохранительных Органов: Запросы правоохранительных органов, повестки, ордера и другие официальные юридические запросы должны следовать нашей специальной процедуре. Пожалуйста, обратитесь к нашей странице Запросы Правоохранительных Органов.