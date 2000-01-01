Дата-центры
🇺🇸

Chicago IL, United States

US4.ORD

Центральный дата-центр США, обеспечивающий сбалансированную связь по всей Северной Америке с резервной сетевой инфраструктурой.

Доступные продукты

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 2G
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 4G
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 32G-20%
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
127.99€102.39/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
ORD NVMe VDS 64G-20%
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
219.99€175.99/mo
Order
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €10.00
Order
US4.ORDChicago IL, United States
E5/32/HDD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000GB HDD
€49.90/moSetup: €10.00
Order
US4.ORDChicago IL, United States
LC D/32/SSD
Xeon D (8c/16t)32Gb ECC RAM2x2000GB SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Order

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