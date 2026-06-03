Премиум решения для облака и дата-центров

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NVMe VDS

Высокопроизводительные виртуальные выделенные серверы с NVMe хранилищем

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Рекомендуемые NVMe VDS

Высокопроизводительные виртуальные выделенные серверы с NVMe хранилищем

Локация
План
CPU
RAM
Хранилище
Цена
EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 1GПопулярные
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
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EU9.DUSDusseldorf, Germany
DUS NVMe VDS 1GПопулярные
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
PRG HD VDS 500GПопулярные
1 vCPU1 GB500 GB HDD
€3.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 2GПопулярные
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
€7.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF HD VDS 2000GПопулярные
2 vCPU4 GB2000 GB HDD
€11.99/mo
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EU11.BCNBarcelona, Spain
BCN NVMe VDS 4GПопулярные
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
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EU2.SOFSofia, Bulgaria
SOF NVMe VDS 4GПопулярные
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
€15.99/mo
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EU3.RIXRiga, Latvia
RIX NVMe VDS 8GПопулярные
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
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EU8.MXPMilano, Italy
MXP NVMe VDS 64GПопулярные
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
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US3.MIAMiami FL, United States
MIA NVMe VDS 64GПопулярные
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
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Рекомендуемые Выделенные Серверы

Bare-metal серверы с полным контролем оборудования

Локация
План
CPU
RAM
Хранилище
Цена
EU7.BUCBucharest, Romania
LC-E3/32/SSDПопулярные
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
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EU9.DUSDusseldorf, Germany
LC-E3/32/SSDПопулярные
Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t)32Gb ECC RAM2x1000Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
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EU4.PRGPrague, Czech Republic
Xeon E/64GB/NVMeПопулярные
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
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EU8.MXPMilano, Italy
Gold/64GB/NVMeПопулярные
Xeon Gold (10c/20t)64Gb ECC RAM2x1000GB NVMe
€99.90/mo
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US2.EWRSecaucus NJ, United States
Xeon E/64GB/NVMeПопулярные
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
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US2.EWRSecaucus NJ, United States
Dual Xeon/512Популярные
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2TB SSD
€319.00/moSetup: €19.99
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