Дата-центры
🇺🇸

Secaucus NJ, United States

US2.EWR

Дата-центр на восточном побережье в сердце Нью-Джерси, предлагающий отличную связь с основными сетями США и Европы.

Доступные продукты

Location
Plan
CPU
RAM
Storage
Price
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 1G
1 vCPU1 GB10 GB NVMe
€3.99/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 2G-20%
2 vCPU2 GB15 GB NVMe
7.99€6.39/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 4G-20%
4 vCPU4 GB25 GB NVMe
15.99€12.79/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 8G
8 vCPU8 GB50 GB NVMe
€31.99/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 16G
4 vCPU+16 GB100 GB NVMe
€63.99/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 32G
8 vCPU+32 GB200 GB NVMe
€127.99/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
EWR NVMe VDS 64G
16 vCPU+64 GB400 GB NVMe
€219.99/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Xeon E/64GB/NVMePopular
Xeon E 2236+ (6c/12t)64Gb ECC RAM2x500Gb NVMe
€99.90/mo
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
LC-E5/32/SSD
Xeon E5 v4 (8c/16t)32Gb ECC RAM2x500Gb SSD
€49.90/moSetup: €9.90
Order
US2.EWRSecaucus NJ, United States
Dual Xeon/512Popular
2x Xeon Gold (40c/80t)512Gb ECC RAM4x2TB SSD
€319.00/moSetup: €19.99
Order

Выбираете правильный дата-центр?

Протестируйте подключение перед развёртыванием.

Задержка, маршрутизация и сетевые пути имеют значение. Используйте наш Looking Glass для тестирования подключения из наших локаций по всему миру и найдите лучшее решение для вашей нагрузки. Если вы не уверены, что искать, наши инженеры будут рады помочь.

Открыть Looking Glass Связаться с Нашей Командой